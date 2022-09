El Gobierno se pronunciará sobre indulto a Griñán "cuando llegue el momento"

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que el Gobierno se pronunciará sobre el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán "cuando llegue el momento" y ha destacado la "legitimidad" de las personas implicadas y de las familias de los condenado a presentar un recurso.

En declaraciones a los periodistas en Albacete, Rodríguez ha reconocido que el fallo por el caso de los ERE "no ha sido fácil" para los magistrados, que se han encontrado en una posición "controvertida" al tener que posicionarse sobre unos hechos "complejos", tal y como a su entender demuestra el voto particular de dos juezas que no avalan la condena a Griñán por malversación.

La portavoz del Ejecutivo ha manifestado su "respeto" a la Justicia y a la sentencia, después de que este miércoles se hiciera público el contenido de la resolución y del voto particular, aunque el fallo se conoció el pasado mes de julio, y ha reconocido el derecho de los implicados para "hacer cuantas acciones estén en su margen de maniobra".

El abogado del exdirigente socialista, condenado a seis años de cárcel por haber cometido un delito de malversación, avanzó ayer que con "alta probabilidad" presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo y que se plantea presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Preguntada, por otro lado, sobre el impuesto a las energéticas, Rodríguez ha destacado que el Gobierno defiende "la misma filosofía" que la Comisión Europea (CE) y ha criticado que "en tiempos extraordinarios" hay quien está obteniendo, como consecuencia de la guerra en Ucrania, "beneficios extraordinarios".

"Aquellos que reciben esos beneficios tienen que asumir una carga con la sociedad y hacer un reparto justo de esos beneficios", ha agregado la ministra de Política Territorial, que además ha considerado que la posición de España ha sido "inspiradora" para la propuesta de la Unión Europea (UE) de limitar los ingresos de las compañías eléctricas y gasistas.

Rodríguez ha hecho hincapié en que el Gobierno adaptará el gravamen extraordinario a las energéticas al europeo y ha señalado que el debate sobre esta crisis, "liderado" por España, ha logrado que "no ganen los de siempre", que, en su opinión, es "del lado" de quien está el PP.