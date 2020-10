El Gobierno promete ahora rebajar el IVA de las mascarillas o su precio de referencia

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Ejecutivo está estudiando una bajada del precio de las mascarillas, un producto sanitario de obligado uso por la pandemia del coronavirus. Su decisión se produce tras varios días de intenso debate social al conocer que en la mayor parte de países de Europa aplican un IVA reducido a este producto, mientras que en España está gravado con la tasa impositiva general.

Montero ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para establecer un precio asequible de las mascarillas a todos los ciudadanos, y que lo hará vía IVA o con una revisión de los precios. De esta forma se ha pronunciado Montero al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la decisión de algunos países miembros de bajar el IVA de las mascarillas, a pesar de que una directiva de la Comisión Europea (CE) lo prohíbe.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2013 limitó los productos a los que se pueden aplicar los tipos reducidos. En concreto, el fallo del TJUE obligaba al entonces ejecutivo a subir el IVA de la mayoría de productos sanitarios al 21% y que hasta el momento tributaban al 10%, así como de las sustancias para la fabricación de medicamentos que estaban al 4%.

Montero ha remarcado que la directiva "es diáfana y clara" respecto a la imposibilidad de bajar su precio y por eso los estados miembros que la han cumplido están reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer al respecto, es decir si va a sancionar la postura de los otros países o va a permitir a todos los Estados bajar el precio.

"Nuestra intención es que vayamos todos en la misma línea y si hay países que han bajado la mascarilla y la CE no va a exigir el cumplimiento de la directiva lo más sensato es que se haga un paréntesis en su aplicación y que todos nos podamos beneficiar de la bajada del IVA", ha replicado la ministra.

En el caso de que la Comisión Europea no permita esa bajada o no garantice que no haya multa por tomar la decisión, Montero ha asegurado que los ministerios españoles implicados en fijar el precio de referencia de estos productos están trabajando para una revisión del precio con el fin asegurar que va a haber mascarillas para todos a un precio asequible. Actualmente, el precio de una mascarilla quirúrgica es de 0,97 céntimos.

En Portugal, el tipo impositivo de las mascarillas es del 6% frente al 23% que tenía anteriormente. Francia lo ha rebajado del 20% al 5,5%, Italia lo ha fijado en el 0% hasta 2021, Bélgica al 6% y Países Bajos al 0%. Sólo Eslovenia supera a España en el tipo impositivo para este producto al fijarlo en un 22%.

