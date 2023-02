Es-Alert, hoy se pone en marcha el sistema que te avisa de las emergencias: Así funciona

Ya está en marcha el nuevo sistema Es-Alert para avisarnos ante emergencias. Nos llegará un mensaje al teléfono móvil en tiempo real si estamos cerca de un peligro potencial. Desde las 00:01 horas del miércoles puede llegar a tu dispositivo un aviso de forma automática a todos los teléfonos móviles de la zona afectada, un proceso conocido como un 112 a la inversa. El aviso facilitará que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias.

Aunque se ha estrenado antes, más allá de la fase de pruebas que se estableció a final de 2022, ya que la rotura de la tubería general de gas Guadalajara-Madrid, en el municipio guadalajareño de Cabanillas del Campo, ha hecho que se active por primera vez en España el sistema Es-Alert. "Sobre las doce y media de la mañana he escuchado un pitido y al mirar el móvil salía un mensaje emergente en la pantalla en rojo con un símbolo de alerta en el que indicaba que debido a una fuga de gas la zona estaba confinada hasta nuevo aviso", relata una de las personas que la recibió.

Activada la alerta en la provincia de Guadalajara tras la rotura de la tubería de gas con Madrid https://t.co/TGatbGCZk2 — COPE (@COPE) February 21, 2023

En Venecia, cuando llueve mucho y se producen inundaciones, se avisa a la población con otro sonido. En Japón, se emite otro sonido para advertir de la presencia de misiles norcoreanos, en los muchos ensayos que hace el régimen. Aquí, en España, no suenan las alarmas como tal y los avisos a la población se hacen a través de los medios de comunicación y, ahora, también en las redes sociales. La última novedad permitirá que cualquier persona que pueda estar en peligro reciba este mensaje, pero, ¿cómo lo hará?

¿Cómo puedo empezar a recibirlas?

Las alertas serán un sonido y un mensaje que no va a desaparecer de nuestras pantallas del móvil hasta que confirmemos que lo hemos leído. Si no se confirma, seguirá apareciendo y no se podrá hacer nada más con el teléfono. No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los dispositivos que ya existen y que estamos utilizando cada día están habilitados para recibir este tipo de mensajes. Además, está previsto que los mensajes puedan llegar en diferentes idiomas por las comunidades autónomas que hay muchos turistas.