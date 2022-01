El Gobierno pide a la Xunta que regule la figura del gestor de rehabilitación para ejecutar ayudas de vivienda

José Miñones envía una carta a la conselleira de Vivenda para preguntarle sobre la incorporación de este responsable "clave"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha enviado este martes una carta a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en la que le solicita que la Xunta regule la figura del agente gestor de rehabilitación para poder ejecutar los fondos del plan de recuperación dedicados a esta materia.

En su misiva, Miñones ha trasladado la "necesidad" de establecer este cargo tras mostrar su preocupación por su ausencia una vez el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la primera convocatoria de las ayudas autonómicas financiadas con cargo al plan de resiliencia.

En concreto, según informa la Delegación del Gobierno, se trata del Plan de Rehabilitación Energética en edificios ubicados en municipios del reto demográfico, que cuenta con 3,8 millones de euros disponibles, a lo que "deberá sumar estos años" las nuevas convocatorias para las que el Ejecutivo estatal "ya aprobó para Galicia 230 millones de euros".

Con todo, Miñones ha preguntado por carta a la conselleira sobre la puesta en marcha del agente gestor de rehabilitación, que es "un elemento clave para garantizar el éxito" de estas convocatorias y evitar que se queden "sin ejecutar".

En este mismo contexto, también le ha trasladado el interés de "muchos ayuntamientos para incorporar esta figura en la gestión de las solicitudes y así poder agilizar el procedimiento".

El gestor de rehabilitación fue creado por el artículo 8 del Real Decreto 853/2021 del 5 de octubre, por el que se regulan los programas ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"El Gobierno está impulsando este modelo de agente rehabilitador o gestor que se encarga de toda la documentación técnica y la financiación, de manera que, si así lo acuerda la propiedad, sea la entidad que gestione todas las ayudas", ha incidido.

Además, la Delegación del Gobierno destaca que este responsable puede "identificar edificios susceptibles" de beneficiarse de las ayudas e incluso encargarse de la tramitación de las mismas, según como lo regule cada comunidad, así como actuar como "dinamizadores en la creación de empleo en el sector".

Así, Miñones concluye su carta preguntando a la conselleira de Vivenda si la Xunta tiene alguna previsión de activar este mecanismo y, de no ser así, le solicita que lo reconsidere.

"No solo tenemos la oportunidad, sino también la obligación de implementar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance porque no nos podemos permitir no gastar los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que tienen su mayor componente en la rehabilitación energética", ha subrayado.

De hecho, advierte que en el último plan estatal de vivienda 2018-2021 el Estado destinó a la Xunta 82 millones, de los cuales 40 "se quedaron sin ejecutar".