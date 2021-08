Gobierno pide a la oposición "sentido de Estado" ante situación en Afganistán

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles a la oposición "sentido de Estado" ante la situación "dramática" que se vive en Afganistán, y ha dicho que el Gobierno trabaja "sin descanso" para traer "cuanto antes" a los españoles y los colaboradores que se encuentran en ese país.

"No pedimos ayuda a la oposición, sabemos que no nos la va a dar. Le pedimos un mínimo de sentido de Estado y que lo que digan sea verdad. Nada más, no parece difícil", ha dicho el ministro en un acto en Granada junto a la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Bolaños ha asegurado que, en los últimos días y horas, la comunidad internacional y todos los países están "en vilo" abordando una "situación dramática" y teniendo el mismo "problema" de evacuación de sus nacionales y afganos colaboradores.

En este sentido, ha recalcado que España es un país "solidario, comprometido, que siempre se pone al lado del que sufre", y que está trabajando "sin descanso" para traer "cuanto antes" y "sanos y salvos" a los españoles y sus colaboradores que se encuentran en Afganistán.

"Pronto habrá noticias esperanzadoras", ha asegurado, coincidiendo con la llegada a Kabul del primer avión de las Fuerzas Armadas que va a traer a España a personal de la embajada y colaboradores afganos.

Por su parte, Lastra también se ha referido a la situación en Afganistán y ha lamentado que el presidente del PP, Pablo Casado, sea "la nota discordante" ante el sentir mayoritario de los españoles y le ha pedido que "al menos muestre algo de humanidad y responsabilidad" y se sume a los esfuerzos del Gobierno.

En este sentido, ha manifestado que, mientras que instituciones de toda España se ofrecen para ayudar, Casado y su partido se dediquen a "atacar" al Ejecutivo.

Lastra ha destacado asimismo que el Gobierno español haya sido el primero en ofrecer a sus socios europeos que España sea "puerto seguro" para los refugiados que huyen, porque el sentir mayoritario de los españoles no es "permanecer impasibles ante el sufrimiento".

También ha dicho que, en una guerra y en una crisis, los derechos y libertades de las mujeres y las niñas son los primeros en ser pisoteados, y que por eso se harán todos los esfuerzos para garantizar su seguridad: "España será un refugio seguro para mujeres y niñas que huyen de la violencia y el terror", ha sentenciado.