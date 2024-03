El Gobierno pide al Miteco declarar de interés general la renovación de la depuradora de La Cartuja

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado solicitar de manera formal a la Dirección General de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), impulsar las acciones necesarias para proceder a la declaración de interés general de las obras necesarias para adecuar y renovar la estación depuradora (EDAR) de La Cartuja.

El consejero municipal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha explicado que con este acuerdo del Gobierno de la ciudad adoptado este martes se inicia la tramitación administrativa para "asumir un compromiso institucional entre administraciones", que venga a "solventar un desequilibrio acometido hace décadas, cuando los zaragozanos construyeron su propia estación depuradora de aguas residuales con sus presupuestos, sin ayudas del Gobierno de España o de otras administraciones, siendo un caso único entre las grandes ciudades de España".

Mediante este trámite administrativo ha confiado en que el Gobierno de España "atienda a esta petición y colabore en el máximo posible con la financiación de la renovación de esa infraestructura", ha señalado Serrano. "Se trata del trámite habitual que se ha ejercido por otras localidades, tanto en el pasado como en el presente", ha recordado el consejero municipal.

No obstante, ha trasladado su preocupación porque la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 "impactará en las administraciones públicas".

CIFRA ORIENTATIVA

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que con el expediente aprobado se inicia la tramitación para tenga la declaración de interés general y "se ayude con la inversión".

Ha reconocido que no se dispone de un documento para saber la financiación que se debe acometer en la EDAR de La Cartuja. "Hace años se decía que eran 100 millones de euros, pero no está actualizado y puede orientar pero no es definitiva, ni se ha trasladado la cifra". Serrano ha recalcado que el expediente aprobado pide trabajar en esa declaración para lograr la ayuda a la financiación y acometer la inversión, que "será objeto de una tramitación posterior".

Ha comentado que el 99 por ciento de las aguas se depuran y el otro 1 por ciento que no se hacía será con la inversión aprobada para la otra depuradora de La Almozara.

"El objetivo --ha concluido-- es que el Gobierno de España ayude con la máxima cantidad posible, en otras ciudades han pagado las depuradoras, se intentará que sea lo máximo posible y se tiene que trabajar desde el rigor técnico".