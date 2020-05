El Gobierno pide a Madrid revisar menús de comida rápida para recibir ayudas

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido a la Comunidad de Madrid que revise los menús de comida rápida que ofrece a los niños de familias vulnerables y que "valore" una alternativa más adecuada para poder recibir la ayuda destinada a estas comidas.

De acuerdo con las cifras que ha aportado el ministerio, del fondo de 25 millones de euros que la Vicepresidencia social destinó a las comunidades autónomas para financiar las comidas de los menores desfavorecidos durante la cuarentena, a Madrid le correspondieron 2.455.750 euros.

Y de esa cantidad, según han explicado a Efe fuentes de esta Vicepresidencia, la Consejería de Educación madrileña ha presentado una factura de 1.049.861 euros dedicado al pago de las comidas diarias que prepara Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, mientras que el resto ha sido derivado a los ayuntamientos de la región para el pago de cheques de comida o servicios de catering.

Como al ministerio, en principio, no le parece adecuada la calidad nutricional de esos menús, la semana pasada envió una carta a la Comunidad de Madrid solicitándole que justifique "la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado" de éstos y que en su caso estudie presentar otra opción.

De no hacerlo, "no podrán liberar la partida de dinero" que le corresponde a Madrid para financiar estas comidas, han señalado las mismas fuentes, que aseguran que la Comunidad de Madrid es la única que queda pendiente de recibir esta partida por no reunir las condiciones incluidas en este fondo.

Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han asegurado a Efe que no han recibido ninguna comunicación por parte del ministerio "denegando o concediendo nada".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo en el pleno de la Asamblea de Madrid de la semana pasada que no veía problema en que "a un niño le den una pizza", máxime estando "en sus casas confinados y 'jartos' de estar ahí".

Además, este lunes respondió por carta a los hermanos Gasol, que se habían mostrado preocupados por las consecuencias negativas que estos menús podían tener para la salud.

En la misiva, Ayuso explicó que la Comunidad buscó una solución "de urgencia" para esos niños que, por el cierre de los colegios, dejaban de tener acceso al menú escolar diario con precio reducido y recalcó que las comidas no solo consisten en pizza y sándwiches, sino que también ofrecen fruta, ensaladas y platos de pescado o legumbres.