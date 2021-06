El Gobierno pide calma a interinos antes de decir ‘no’ a las propuestas

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha solicitado este viernes en Zaragoza calma y cautela a los interinos de diferentes administraciones, convocados a una jornada de huelga de 24 horas, antes de decir no a las propuestas, en referencia al rechazo a la realizada por el Ejecutivo para dar solución a las altas tasas de temporalidad.

Francos, en declaraciones a los medios, ha añadido que a las propuestas, en todo caso, se les contesta con contrapropuestas, no con noes, porque si no, no se avanza, y ha mandado al conjunto de afectados un mensaje de absoluta colaboración por parte del Gobierno de España.

No obstante, el secretario de Estado ha puntualizado que lo que puede ser, puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser, a la vez que se ha referido a los casos en los que alguna comunidad autónoma intentó buscar una solución en modo de atajo y el Tribunal Constitucional le dijo no.

Sobre este problema, Francos ha explicado que el Gobierno trabaja sobre tres ejes para llegar a una solución, que pasaría, en primer lugar, por hacer las modificaciones legislativas necesarias para que no se vuelvan a producir situaciones en las que hay comunidades con el 40 % de temporalidad en la función pública.

En segundo lugar, ha relatado que deben ser capaces de dotar a las administraciones de la capacidad de reponer las plazas que se van perdiendo por jubilaciones y otras causas, para que el servicio no se vea mermado.

Esto último, ha añadido, implica llegar a un acuerdo con el resto de ministerios y sindicatos para que haya una flexibilización en la tasa de reposición.

El tercer eje se sustenta en la obligación de estabilizar a aquellas personas que, estando en intemporalidad, se encuentran en una situación de abuso porque ocupan desde hace muchos años, más de tres, una plaza que no era temporal, sino que era estructural.

Sobre este asunto, ha puntualizado que a los interinos no se les puede decir en ningún caso que a la administración se puede entrar sin cumplir los principios constitucionales, porque entonces les estamos dando una solución con inseguridad jurídica intrínseca y, por lo tanto, susceptible de ser anulada por los propios tribunales.

Lo que estamos haciendo es buscar una solución que, cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, sea capaz de estabilizar al máximo de personas posible, que nosotros hemos calculado entre 300.000 y 310.000 que se encuentran en una situación en la cual llevan más de tres años ocupando una plaza temporal que no es temporal, ha resumido.

Para esa estabilización, ha indicado, hay dos procesos ya abiertos, 2017 y 2018, y un último proceso que quieren abrir y poner en marcha "mediante el acuerdo, un último proceso de estabilización que querría ser una fórmula de cierre de todo el sistema. EFE

mds/ipl/fg