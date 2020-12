El Gobierno de Perú anuncia una reforma policial "radical" tras la muerte de tres personas en las protestas

El ministro del Interior de Perú, José Elice, ha anunciado este jueves "medidas muy radicales" para reformar la Policía Nacional después de que tres personas murieran en el marco de las protestas contra la Ley Agraria en la provincia de Virú.

Sus palabras han tenido lugar después de que se filtrara una fotografía de un efectivo empleando un arma de fuego para reprimir protestas protagonizadas por trabajadores del sector agroindustrial.

"Yo no puedo decir que esa persona (el policía fotografiado) es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego", ha señalado Elice, que ha aseverado, no obstante, que es "muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir".

No obstante, ha matizado que el hecho --que se ha saldado con un adolescente de 16 años muerto-- debe ser "investigado igualmente", según informaciones de la emisora RPP.

El miércoles, un grupo trabajadores se enfrentaron a la Policía durante el bloqueo de la carretera Panamericana en la provincia de Virú, departamento de La Libertad (costa norte).

Producto de los enfrentamientos tres personas han fallecido por heridas sufridas con armas de fuego. Las manifestaciones se han producido después de que el Congreso aprobara el martes la Ley Agraria, que modifica el régimen laboral para el sector.