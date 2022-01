PP: "El Gobierno de Pedro Sánchez debe abandonar sus vacaciones para atajar la sexta ola y dotar a CCAA de fondo COVID"

"No es de recibo que Sánchez esté de vacaciones mientras que España está sumida en el caos", según la portavoz del PP,

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha exigido al "Gobierno de Pedro Sánchez que abandone sus cómodas vacaciones para atajar la sexta ola de la pandemia y dotar a las comunidades autónomas de un fondo Covid para hacer frente a las necesidades sanitarias del momento".

"No es de recibo que un presidente de España esté tranquilamente de vacaciones descansando mientras que el resto del país está sumido en plena pandemia con el pico más alto de contagios, cuando debería estar al pie del cañón", ha aseverado.

Guardiola ha denunciado públicamente que, "desde el inicio de la pandemia no hay nadie al frente en el Gobierno de España" y "ya no es que tomen las medidas tarde y mal, es que directamente ni las toman", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Exigimos saber dónde está y a dónde ha ido a parar el dinero del fondo Covid que Pedro Sánchez ha recortado este año" porque "es lamentable que para el Gobierno de España no haya dinero para sanidad, pero sí para sus amigos y para mantener al Ejecutivo central más caro de la historia con 1.500 asesores", ha remarcado Guardiola

De hecho, en plena sexta ola y con la crisis económica galopante y la inflación disparada, la más grave que se recuerda desde hace 30 años, "es intolerable que Pedro Sánchez no esté implicado en la recuperación económica, porque, además de que las ayudas no llegan a las empresas, no se explica dónde está el dinero de los fondos europeos del de los que apenas ha ejecutado un 5 por ciento del adelanto de 24.000 millones de euros".

Desde el PP, tal y como ha dicho su portavoz, "exigimos que el Gobierno social comunista aclare dónde va a ir a parar el dinero de los fondos europeos porque no vamos a permitir que sigan sirviendo para pagar los favores de Sánchez a sus socios de Gobierno de los que depende su sillón, para sus amigos o sus redes clientelares".

Por ello, ha vuelto a pedir un órgano independiente que controle y fiscalice el reparto para "evitar el uso sectario y partidista de los fondos europeos, que no son ni del PSOE ni de Sánchez, sino de todos los españoles". En esta línea, ha asegurado que "los desmanes y nefasta gestión de Sánchez no pueden hipotecar el futuro de las generaciones futuras", por lo que "desde la Región de Murcia seguiremos exigiendo que lleguen los 2.400 millones de euros que nos corresponden".

"Mucho nos tememos que con los fondos europeos ocurra como con el Plan E de Zapatero, un pastel que Pedro Sánchez pretende repartir a su antojo, al negarse Sánchez a nombrar el órgano independiente con carácter técnico que seleccione el destino de los fondos de acuerdo de forma transparente", ha aseverado la portavoz del PPRM.

Con todo, Guardiola ha lamentado que, "lo que podría ser una oportunidad histórica para recuperación económica y social y convertir España en un país competitivo, como el resto de Europa", desde el PP se teme que "con la irresponsabilidad y la mala gestión característica del partido socialista, los fondos irán a parar agujeros negros adaptar sus redes clientelares y a sus socios de los que depende gobernar en Moncloa".