Gobierno y oposición se preparan para una sesión de control atípica en un Congreso semivacío

El Gobierno y la oposición se preparan para una sesión de control atípica el próximo miércoles en un Pleno del Congreso que, en aplicación de las normas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, volverá a estar semivacío.

Se trata del primer Pleno con preguntas al Gobierno desde que estalló la crisis del Covid-19, y precisamente la gestión de la pandemia centrará los debates de cinco minutos entre miembros del Ejecutivo y los 15 representantes de la oposición que tomarán la palabra para interrogarles.

Además de las preguntas, se han registrado dos interpelaciones, de PP y Vox, que permitirán a estos partidos mantener debates de media hora con el Gobierno y que darán lugar a sendas mociones que se someterán a votación la semana siguiente.

15 DIPUTADOS HAN REGISTRADO PREGUNTAS

De las 15 preguntas registradas para los miembros del Gobierno, tres tienen como destinatario al presidente y las formularán el líder del PP, Pablo Casado; la portavoz de EH Bildu, Metxe Aizpurua, y la de la CUP, Mireia Vehí.

Casado ha optado por una pregunta genérica para que Sánchez evalúe la gestión que está haciendo de la crisis, la portavoz de la coalición abertzale le exigirá garantías de que la ciudadanía no sea la 'pagana' de la misma, como en 2008, y la de la CUP le interrogará por el hecho de que las grandes empresas mantengan beneficios mientras las clases populares y el sector público no hacen más que endeudarse y crece el paro.

Para el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se han registrado otras dos preguntas: una con la firma del secretario general del PP, Teodoro García Egea, para saber qué responsabilidades asume por esta crisis, y otra de la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, para pedirle que renuncie a "imponer el chavismo" en España. Eso sí, con independencia de a quién se dirijan los interrogantes, es el Gobierno el que decide cuál de sus miembros debe contestarlas.

ILLA, EL MÁS BUSCADO

Al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le quieren pedir cuentas la dirigente 'popular' Cuca Gamarra; el portavoz de Sanidad de Vox, Juan Luis Steegmann y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. Se interesarán sobre la protección sanitaria de la población ahora y con vistas a la desescalada del confinamiento y sobre el número real de fallecidos en nuestro país.

El PNV ha elegido para su pregunta semanal a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que también quiere pedir explicaciones sobre las medidas puestas en marcha por su departamento el portavoz adjunto del PP, José Ignacio Echániz.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pretende que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, le diga si Moncloa está ofreciendo una "información veraz y completa" sobre la crisis.

¿CUÁNDO SE REANUDARÁN LAS CLASES?

Y la sexta pregunta a la que tiene derecho el PP lleva la firma de la portavoz de Educación, Sandra Moneo, y busca que la ministra de ramo, Isabel Celaá, ponga fecha a la reanudación de las clases presenciales.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Maslaska, es el objetivo del diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, quien denunciará las ayudas concedidas a medios de comunicación con las que, a su juicio, el Gobierno busca comprar su "protección mediática".

Además, hay dos parlamentarios que han registrado sus preguntas sin especificar el miembro del Gobierno que quieren que les conteste: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián y el de Más País, Íñigo Errejón.

Rufián aspira a que el Ejecutivo explique si sus medidas de corte sociales "protegen efectivamente a los derechos sociales de los sectores más vulnerables", mientras que Errejón pretende saber si el Gobierno tiene en cartera alguna medida fiscal para recaudar de los más pudientes recursos para luchar contra la enfermedad.

SIN CONTROL DESDE EL 26 DE FEBRERO

El Congreso no celebra una sesión de control desde el pasado 26 de febrero. La semana siguiente no hubo Pleno y el programado para la segunda de marzo se dejó en suspenso tras conocerse que los 52 diputados de Vox no podrían acudir porque el positivo del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, les obligó a ponerse en cuarentena.

Después los plenos con preguntas no se retomaron porque el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, aunque sí se han celebrado tres comparecencias del presidente del Gobierno para pedir su prórroga y se han convalidado varios decretos-leyes. Durante este tiempo especialmente el PP y Vox han criticado la imposibilidad de interrogar al Gobierno en el hemiciclo y la semana pasada, la Junta de Portavoces acordó convocar la sesión del miércoles.