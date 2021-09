El Gobierno de Navarra vende en subasta pública cinco parcelas en Nagore

El Gobierno de Navarra tiene previsto vender, a través del procedimiento de subasta pública, cinco parcelas edificables situadas en Nagore (Valle de Arce).

El plazo de presentación de ofertas termina el 6 de octubre de 2021, tal y como recoge el anuncio publicado en el Portal de Contratación de Navarra. La subasta pública se celebrará el día 21 de ese mismo mes en Pamplona.

El importe total de licitación es de 110.600 euros. No obstante, en caso de que las parcelas no sean vendidas en la primera subasta, el precio de salida de los lotes se rebajará un 15% en la segunda subasta, que se celebrará a continuación, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Según ha indicado el Gobierno, esta subasta está enmarcada en las distintas actuaciones que viene llevando a cabo dentro del Plan de Acción del Pirineo, también en materia de vivienda, para hacer frente a la amenaza de la despoblación que afecta a esta comarca y favorecer su revitalización. Se complementan así otras intervenciones como la rehabilitación de edificios y la promoción de vivienda de alquiler protegido que el Ejecutivo viene desarrollando en diferentes localidades del Pirineo.

En ese sentido, el Ejecutivo foral ha destacado que el importe derivado de la enajenación de los lotes de esta subasta se ingresará en la partida 'Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra' de los Presupuestos Generales de Navarra y se destinará a alguno o algunos de los fines que perseguía la citada Fundación.

Las parcelas, que se venden en lotes separados, tienen las siguientes características: lote 1, finca registral 5625 de Arce (parcela catastral 5-321), de 311,34 m2 de superficie, con un precio de salida de 22.960 euros; lote 2, finca registral 5637 de Arce (parcela catastral 5-333), de 320,42 m2 de superficie, con un precio de salida de 18.760 euros; lote 3, finca registral 5642 de Arce (parcela catastral 5-338), de 324,06 m2 de superficie, con un precio de salida de 22.960 euros; lote 4, finca registral 5643 de Arce (parcela catastral 5-339), de 325,00 m2 de superficie, con un precio de salida de 22.960 euros; y lote 5, finca registral 5644 de Arce (parcela catastral 5-340), de 320,11 m2 de superficie, con un precio de salida de 22.960 euros.

Todas las parcelas están calificadas como suelo urbano, de uso residencial privado, con tipología unifamiliar aislada. Al tratarse de parcelas edificables no se ha previsto la organización de visitas a las mismas, no obstante, durante el plazo de presentación de ofertas, se atenderán las posibles dudas y consultas en el Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda, (c/ Yanguas y Miranda, nº 27, 2ª planta, de Pamplona), a través del teléfono 848-422980 o del correo electrónico jfortunp@navarra.es.