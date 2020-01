El Gobierno de Navarra tiene "los brazos abiertos" para acoger a los agentes de Tráfico de la Guardia Civil

Asegura que se trabaja en el calendario y los medios humanos y materiales que necesitará la Policía Foral para la competencia exclusiva

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado que el Ejecutivo tiene "la mano tendida y los brazos abiertos" para acoger en la Policía Foral a "grandes profesionales como son los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil" ante la negociación del traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral.

Ha señalado el portavoz que desde el Gobierno navarro no han hablado directamente con la Guardia Civil sobre este asunto porque no son los competentes. "El Gobierno de Navarra tiene que tener relación con el Gobierno de la nación", ha expuesto, para indicar que "en el pasado se hicieron los contactos pertinentes no solo con el ministro Grande Marlaska y que se siguen manteniendo".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha señalado que se culmina un trabajo "ya realizado desde hace 20 años por gobiernos de todos los colores políticos" y que ahora se da "otro hito más, que es el acuerdo político del PSOE y el PNV de cara a llevar a cabo la transferencia de tráfico a Navarra".

Según ha dicho, ahora comienza el trabajo entre instituciones a través de la Junta de Transferencias y "ahí fijaremos las cuestiones concretas". "El acuerdo es para la gestión en exclusiva por parte de Navarra de la competencia", ha expuesto, para añadir que "la voluntad política, recogiendo el sentir mayoritario que ya había con los gobiernos anteriores de UPN o de Barkos, es hacia un ejercicio exclusivo por parte de la Policía Foral".

'PASARELA' PARA LA GUARDIA CIVIL

Se ha referido así a la 'pasarela' para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico pasen a la Policía Foral. "Es un personal capacitado, con un alto conocimiento en materia de seguridad vial y con un arraigo personal en Navarra; los queremos con nosotros", ha dicho, para agregar que "esa será la postura de la parte de Navarra en la Junta de Transferencias, pero tenemos que encontrar una reciprocidad en el Estado".

Remírez ha manifestado que "Navarra es más fuerte cuando va con una posición si no unánime sí mayoritaria y otros serán los que tengan que explicar el cambio de criterio". "La hemeroteca lo dice: UPN ha apostado hasta ayer hacia una gestión exclusiva por parte de la Policía Foral", ha indicado, y ha afirmado que "ello no significa que la Guardia Civil vaya a salir de Navarra, va a seguir en Navarra en ejercicio de sus competencias".

Ha expuesto, en este sentido, que "cuando se ha reducido el número de efectivos de la Guardia Civil en Navarra ha sido con un Gobierno del PP, con el señor Rajoy, con el apoyo inestimable de UPN".

El portavoz ha señalado que ahora mismo la Policía Foral no tiene efectivos suficientes para asumir "mañana" la competencia exclusiva y ha manifestado que se trabaja en definir "el escenario, los recursos humanos y materiales necesarios".

Javier Remírez ha explicado que el acuerdo político de la transferencia tiene un plazo definido de seis meses, pero "no quiere decir que en seis meses la ejerzamos desde el minuto uno". "Supondrá una calendarización", ha dicho, para referirse a los casos del País Vasco y Cataluña.

Ha dicho que sería "aventurado" poner sobre la mesa ahora datos de la plantilla necesaria y el calendario. "Dependerá del número de agentes necesarios, de cuántos agentes puedan pasar de Tráfico de la Guardia Civil a Policía Foral, habrá que ver las OPE y la tasa de reposición -que no tendría que afectar a esta situación pero es un acuerdo bilateral-", ha expuesto, y ha comentado que se ha creado un grupo de trabajo interdepartamental en el Ejecutivo para abordar esta cuestión.

Remírez ha detallado que en este asunto "no ha habido ningún tipo de urgencia", sino "una absoluta coordinación y comunicación entre los representantes del PSOE y el PNV con las representantes de esas formaciones en el Gobierno de Navarra". "Este acuerdo es un hito más de una cuestión que no es novedosa, que se venía trabajando", ha expuesto, para defenderlo dentro de la "absoluta normalidad política".

Ha señalado que "el señor Esparza -Navarra Suma- se arrogó él mismo en el pasado la representación de la Comunidad foral a la hora de acordar con el señor Rajoy cuestiones que directamente afectaban a la competencia del Gobierno de Navarra". "Nos podemos preguntar que si cuando lo hace el señor Esparza es correcto y cuando no lo hace él es incorrecto", ha planteado.

El portavoz del Gobierno ha señalado que entre los socios de Gobierno tienen "plena coincidencia" en que la transferencia es necesaria, en la gestión exclusiva por parte de la Policía Foral y en que se posibilite "una pasarela".

Sobre las palabras este viernes de la senadora del PP Amelia Salanueva de que los guardias civiles no quieren ser policías forales, Javier Remírez las ha enmarcado en "la absoluta desorientación de los grupos que componen Navarra Suma" y ha dicho que no tienen más importancia. "Es presuntuoso por parte de la señora Salanueva arrogarse el derecho de la representación de los miembros de la Guardia Civil", ha expuesto.

Ha manifestado, en esta línea, que este Gobierno tiene el "máximo respeto" hacia la Guardia Civil y tendrá cuidado para no hablar en nombre del colectivo". "Tenemos la mano tendida y los brazos abiertos para acoger a grandes profesionales como son los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que puedan integrarse en la Policía Foral mediante el instrumento que sea preciso para dar ese magnífico servicio a la ciudadanía navarra", ha expuesto.

Ha dicho que tras la conformación del nuevo Gobierno estatal continuarán los contactos, que "tanto de la presidenta Chivite como míos con el ministro del Interior son fluidos y permanentes en ésta y en otras cuestiones".