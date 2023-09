El Gobierno de Navarra participa en un campus internacional sobre la gestión de las lenguas en el ámbito de la salud

El director de Euskarabidea acude a un encuentro organizado por la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística

El Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha participado en el Campus 'Managing languages in the field of health & social care in multilingual communities' (Gestión de las lenguas en el ámbito de la salud y la asistencia social en comunidades multilingües), organizado los días 28 y 29 de septiembre, en Helsinki, por la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística - NPLD, de la que el Gobierno de Navarra es miembro, y la fundación Coppieters.

El director gerente de Euskarabidea, Jabi Arakama, ha participado en el Campus NPLD-Coppieters 2023 que, en palabras de las entidades organizadoras, "pretende ser un foro de debate entre las instituciones públicas y la sociedad civil de las 22 comunidades lingüísticas europeas representadas por el NPLD".

El programa del Campus ha comenzado con la ponencia principal, a cargo de la doctora Awen Iorweth, de la University for Coleg Cymraeg Cenedlaethol de Gales; y posteriormente, han seguido las intervenciones de representantes de la comunidad suecohablante de Finlandia, la comunidad francófona de Canadá y la Comunidad Autónoma Vasca, que han compartido sus experiencias en la gestión de las lenguas oficiales en los servicios sociales y de salud de sus respectivas administraciones.

Las ponencias han versado sobre los programas y planes administrativos llevados a cabo para "garantizar que los hablantes de las lenguas no mayoritarias en dichos estados tengan acceso a los servicios de salud y atención social en su lengua, partiendo de la aceptación de que el uso del idioma del paciente o persona usuaria puede tener repercusiones en la calidad y la seguridad de los servicios sanitarios y sociales".

LA GESTIÓN DE LAS LENGUAS EN EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD

Una delegación del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea ha acompañado al director gerente de Euskarabidea y ha participado en el Campus con objeto de "conocer dichas experiencias y, posteriormente, darles difusión en el ámbito de la sanidad navarra".

De hecho, el Departamento de Salud, dentro de su planificación lingüística, "también realiza diversas acciones de cara a poder ofrecer un servicio sanitario bilingüe de calidad, como diferentes itinerarios formativos en euskera, guías de atención bilingüe para diferentes ámbitos sanitarios, pilotajes en centros sanitarios para mejorar el uso el euskera o análisis y mejora de la rotulación en los centros sanitarios, entre otras".

RED EUROPEA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA (NPLD)

La Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD) tiene como objetivo "promover la diversidad lingüística en Europa, compartiendo información y experiencias a todos los niveles, para facilitar la comprensión y lograr un mayor reconocimiento internacional de esta diversidad".

Navarra es miembro de pleno derecho desde 2010 y participa en las actividades de la Red a través de Euskarabidea. Colabora habitualmente con los gobiernos nacionales y regionales en las sesiones de trabajo y con otras entidades dedicadas a la planificación lingüística.

En esta red están representadas organizaciones de toda Europa, como autoridades locales, centros de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Junto con el Gobierno de Navarra, son miembros de pleno derecho el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears y la Xunta de Galicia. Y a nivel europeo, el Gobierno de Gales (Llywodraeth Cymru) y el de Frisia (Provinsje Fryslân), entre otros.