El Gobierno de Navarra a Pablo Casado: "La Policía Foral no se toca"

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, tras reconocer que "preocupa" la propuesta de Pablo Casado de dar prevalencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre las policías autonómicas, le ha dicho al presidente del PP que "la Policía Foral no se toca".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Solana, al ser cuestionada al respecto, ha precisado que esta cuestión, que consideran "absolutamente electoralista", no había sido objeto de reflexión por parte del Ejecutivo.

No obstante, ha indicado que "evidentemente preocupa como otras que se están haciendo en tanto que puedan invadir el autogobierno y ahí sí el Gobierno tiene mucho que decir", en cuanto que es la institución "garante de preservar lo que por ley y Fuero a esta comunidad le pertenece", ha añadido.

En ese ámbito, ha señalado que "habrá que decirle que no puede venir con una propuesta de estas características porque igual no se le ha explicado, pero, hoy por hoy, la Policía Foral no se toca".