El Gobierno murciano no se plantea aplicar, "de momento", restricciones por la situación de sequía

El Gobierno murciano, "de momento", no se plantea aplicar restricciones por la situación ocasionada por la sequía, según ha hecho saber el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras.

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el hecho de que la Generalitat de Cataluña ha declarado la emergencia por sequía en Barcelona y su área metropolitana y en Girona y su entorno.

En este sentido, el presidente murciano ha reconocido que la Región "está también en una situación muy complicada" en cuanto a sus reservas hídricas", que "van a entrar ya en la situación de sequía excepcional".

Sin embargo, a pesar de estar en una situación "similar" a la de Cataluña o la de Andalucía, López Miras ha avanzado que, de momento, el Gobierno murciano "no se plantea poder establecer o aplicar restricciones".

Ha destacado que esto es así "porque llevamos muchos años trabajando en la gestión del agua, innovando, aplicando tecnología y porque somos el territorio del mundo que mejor gestiona el agua, cada gota de agua".

"Más allá de eso", el presidente del Gobierno murciano ha considerado que "lo que no tiene ningún sentido" es que "en un mismo informativo se hable de que, en un mismo país, en un territorio falta agua y en otro tienen que abrir los pantanos porque sobra agua y se está desbordando".

"Lo que no tiene ninguna lógica y no es normal a ojos de cualquiera es que, en un mismo informativo, se esté dando la noticia de que en Cataluña se plantean restricciones en el uso del agua y en Castilla y León hay pantanos que están desembalsando agua porque el agua ya no tiene más capacidad de almacenaje y que desembalsan agua porque pueden desbordarse los ríos y causar graves daños a la población", ha concluido.