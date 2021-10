El Gobierno murciano mantendrá las mascarillas en los patios de los centros educativos

La Consejería de Salud mantendrá la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los patios de los centros educativos "mientras no se pueda garantizar el metro y medio de seguridad" porque así lo han indicado "los profesionales sanitarios", es decir, los expertos en Salud Pública y Epidemiología.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras en una entrevista concedida a 'La hora de la 1' de TVE al ser preguntado por el uso de la mascarilla en los patios de los centros educativos.

En este sentido, López Miras ha señalado que el Gobierno murciano "ya tiene una decisión tomada" al respecto, y es la misma que adoptó al inicio del curso académico. "Lo ideal sería que los más pequeños pudieran estar sin mascarilla en el recreo haciendo las actividades propias de los niños, y los padres nos lo reivindican también", ha reconocido.

Sin embargo, ha advertido que si no se puede mantener esa distancia mínima de seguridad, "la exposición al contagio es muy elevada". En concreto, ha señalado que "mientras no se pueda garantizar el metro y medio de seguridad tendremos que seguir manteniendo la mascarilla en el recreo, no porque lo diga el Gobierno regional, sino porque así nos lo indican nuestros profesionales sanitarios, nuestros expertos en Salud Pública y Epidemiología".

Respecto a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, López Miras ha dicho ser "muy respetuoso" con el posicionamiento del resto de comunidades autónomas porque entiende que "todos tienen un Comité de seguimiento del coronavirus, con sus profesionales sanitarios, y que las decisiones que adoptan son las que estos les aconsejan, como hacemos en la Región de Murcia".

Ha manifestado que, cuando los niños están dentro de un centro escolar, "son responsabilidad de la administración, que es la que tiene que establecer esos requisitos a seguir. Evidentemente, si están jugando en un parque y no pueden garantizar la distancia de seguridad, también deben de usar la mascarilla, según el decreto establecido por el Gobierno central, pero aquí ya sería responsabilidad de los padres".