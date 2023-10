El Gobierno murciano clama contra la amnistía y critica que Pedro Sánchez "quiere ser presidente a cualquier precio"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha criticado que Pedro Sánchez "quiere ser presidente a cualquier precio". "Por eso decimos no a la amnistía, no a la autodeterminación y no al chantaje de los independentistas", ha aseverado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha señalado que la actualidad política nacional centra la atención del Ejecutivo murciano por su "influencia" sobre los ciudadanos de la Región.

A su juicio, "estamos asistiendo a una gravísima deriva institucional" que "pone en peligro algo tan elemental como es la igualdad de todos los españoles". Ha lamentado que "esa falta de respeto a los valores que sustentan nuestra convivencia está comprometiendo, además, la inversión económica y también nuestro prestigio internacional".

En este sentido, ha recordado que el Círculo de Empresarios expuso este martes como "principales obstáculos" a su actividad "los ataques del Gobierno central a los inversores, el intervencionismo del Estado, la degradación de la calidad institucional y la inseguridad jurídica y normativa".

Así, Ortuño ha criticado que "la falta de respeto" al "marco constitucional" de España y a los "valores" de su democracia, "está haciendo un daño terrible a todos los españoles".

"Pedro Sánchez está demostrando que quiere ser presidente a cualquier precio" y los independentistas "quieren liquidar nuestro Estado de Derecho", según Ortuño, quien ha considerado que el actual presidente del Gobierno en funciones "está dispuesto a ceder a todas sus exigencias para poder seguir en la Moncloa".

A su parecer, "el independentismo y Sánchez quieren acabar con uno de los principios esenciales" de la democracia española "como es la igualdad". Y la igualdad de todos los españoles, en su opinión, "está por encima de todo".

En definitiva, ha reprochado que Sánchez "amenaza la igualdad entre los españoles", y ha criticado que "la investidura de un presidente no puede ser a cambio de entregar un cheque en blanco a quienes quieren alterar nuestro sistema de convivencia y que haya españoles de primera y de segunda".

A este respecto, ha asegurado que el Gobierno regional, "por supuesto", va a "luchar" con todos los medios a su alcance para "defender la igualdad de todos los españoles", vivan donde vivan.

"Vamos a defender una España con las mismas oportunidades para crecer; y una España con los mismos recursos económicos para atender servicios públicos de calidad y, para ello, es fundamental la reforma urgente de nuestro sistema de financiación autonómica", según Ortuño.

Asimismo, el Gobierno murciano va a defender "una España con un reparto solidario de recursos naturales como el agua que necesitamos para vivir".