El Gobierno murciano afirma que el déficit estaría "solucionado" con un sistema de financiación autonómico "justo"

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha advertido que problemas como el déficit o el retraso en el pago de las facturas a los proveedores estarían "completamente solucionados" con un sistema de financiación autonómico "justo".

Ortuño ha respondido de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado las reclamaciones de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), que ha pedido al Gobierno autonómico el diseño "inmediato" de un plan de reequilibrio del déficit que permita a medio plazo "rebajar impuestos sobre la renta en lugar de aumentar el gasto estructural", así como el diseño de un plan de pago a proveedores que "goce de un compromiso más cortoplacista".

En este sentido, Ortuño ha lamentado que la Comunidad de Murcia "lleva mucho tiempo soportando una terrible infrafinanciación" y, de hecho, ha puntualizado que la Región ha recibido "1.720 millones de euros menos" de los que le corresponderían solo durante esta legislatura si su financiación fuera "igual a la media del resto de las comunidades autónomas".

"Si hubiéramos recibido la misma financiación que Cantabria, que es la comunidad autónoma mejor financiada por habitante, habríamos contado con casi 5.000 millones de euros más para sanidad, para educación y para políticas sociales", según el portavoz del Gobierno murciano. Por tanto, a su juicio, "es urgente la reforma del sistema de financiación para acabar con esta injusticia".

"Lo que sucede es que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios de gobierno no han estado por la labor durante estos años y no han aportado ningún tipo de solución", según Ortuño. No obstante, ha valorado que, "afortunadamente", el tiempo del actual Gobierno de España y sus socios "ya ha entrado en la cuenta atrás".

Por último, ha remarcado que el pago de proveedores "se agilizó a mediados de mayo gracias al intenso trabajo de gestión que se ha realizado por parte de la Consejería de Hacienda".