Gobierno Murcia muestra su "frontal oposición" a indultar a condenados procés

La portavoz del Ejecutivo murciano, Valle Miguelez, ha mostrado este jueves "la perplejidad y frontal oposición" del Gobierno regional a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Miguelez ha dicho que los condenados por el 'procés' "atacaron gravemente el orden constitucional con métodos ilegales, a través de la violencia y la imposición", y ha asegurado que "no se trata de presos políticos sino de condenados penalmente por delitos tan graves como la sedición, la malversación de caudales públicos y la desobediencia".

La portavoz del gobierno murciano ha señalado que "los condenados no solamente no han mostrado un mínimo de arrepentimiento sino que han expresado públicamente su firme voluntad de reincidir", y ha agregado que "esta actitud es un pulso inaceptable al Estado de Derecho y no justifica la posibilidad de indulto alguno, un indulto al que ya ha mostrado su oposición el Tribunal Supremo".

"Defendemos el estricto cumplimiento de las leyes y exigimos respeto a la absoluta independencia de los órganos de la justicia, que garantizan la convivencia y la salud del sistema democrático", ha apuntado Valle Miguelez, quien ha recriminado al presidente del gobierno central; Pedro Sánchez, que su "principal preocupación sea el pago de peajes a los cómplices que le mantienen en el gobierno, que exhiben un impúdico desprecio a España".

En este sentido ha finalizado confiando en que "la unidad de todos los constitucionalistas permita frenar este atropello contra la división de poderes y la independencia de los jueces".