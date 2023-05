Gobierno municipal responde a Maroto que "no es realista" cerrar Valdemingómez, algo que "no va a poder hacer"

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha respondido este jueves a la candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital, Reyes Maroto, que "no es realista" plantear el cierre de la incineradora de Valdemingómez, algo que "no va a poder hacer".

Así se ha expresado Sanz en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que Maroto haya prometido cerrar la incineradora de Valdemingómez y haya propuesto un plan de choque de limpieza integral "barrio a barrio" que se abrirá para que sea participativo con un espacio web para que los vecinos hagan llegar sus demandas.

En un desayuno de Europa Press Madrid, Maroto ha indicado que Valdemingómez "es una instalación que genera niveles alarmantes de contaminantes peligrosos para la salud de la población y el medio ambiente", así como ha afeado que en los distritos más alejados del centro existen "al menos veinte vertederos ilegales".

Sanz ha señalado que "cada partido está en su derecho de plantear las propuestas oportunas, pero no conviene decir cosas que no se pueden cumplir". "Heredamos una estrategia relativa a residuos, y en cuatro años no se produjo el cierre de Valdemingómez, y la situación no ha variado, pero sí las inmensas inversiones", ha destacado.

Del mismo modo, la también delegada de Seguridad y Emergencias ve necesario "avanzar hacia estrategias de residuos más circulares, que no hagan falta en un futuro estas instalaciones, pero esa situación no ha llegado", por lo que "plantear otras situaciones no es realista".