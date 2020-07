El Gobierno de México teme que la pandemia dure entre dos y tres años y prevé una segunda ola en octubre

López Obrador asegura no tener síntomas de COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de Sanidad de México, Hugo López Gatell, ha alertado este martes de que, en base a "conjeturas científicas", se prevé que la pandemia de coronavirus dure entre dos y tres años y ha señalado que existe una alta posibilidad de que se registre una segunda ola en octubre.

En una rueda de prensa encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, López ha señalado que ante este posible escenario es necesario que la población aprenda a vivir bajo estas circunstancias en las que, si bien no se puede eliminar el virus del todo, se puede disminuir el riesgo de contagio.

"¿Cuánto tiempo en total va a durar todo esto? No se puede precisar, pero algunas conjeturas científicas apuntan a que podría durar años, posiblemente dos o tres", ha aseverado antes de manifestar que "dada esa realidad, la nueva normalidad implica vivir en una situación donde no se pueda eliminar el riesgo de forma absoluta".

En este sentido, ha expresado que el virus no puede ser erradicado "del planeta" pero "sí podemos aprender a vivir" con él, según ha informado el diario local 'El Universal'. Entre las medidas a mantener ha apuntado a la distancia de seguridad, "no estar cara a cara a una distancia menor de dos metros o un metro y medio".

"No podemos acercarnos tanto los unos a los otros porque la forma de transmisión es mediante pequeñas gotas que todos producimos al hablar, gritar, cantar, toser y estornudar", ha subrayado. Asimismo, ha resaltado la importancia de lavarse continuamente las manos con agua y jabón.

AMLO ASEGURA NO TENER SÍNTOMAS DE COVID-19

El presidente mexicano, por su parte, ha asegurado que está siguiendo todos los protocolos y recomendaciones sanitarias y ha asegurado que "afortunadamente se encuentra bien" y no tiene síntomas de COVID-19.

"Soy obediente, me apego a los protocolos sanitarios y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia, en las reuniones de la mañana (...) lo que hacemos es que hay una sala de espera antes de pasar a la reunión, se termina el tema, salen unos funcionarios y entran otros", ha explicado.

Así, según ha dicho, no se producen "amontonamientos". "Nos cuidamos, no tengo síntomas por ahora", ha afirmado antes de aclarar que las instrucciones son que "revisar si alguno tiene dolor de cabeza, calentura, dolor de cuerpo, tos seca, dolor de garganta". "No tengo nada de esto", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de viajar a Estados Unidos, ha aseverado que procurará "ver en qué condiciones sale" y ha insistido en que tiene que ir "sano", no solo por él sino "para no infectar a nadie" y actuar así de manera "responsable".