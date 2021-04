El Gobierno da marcha atrás sobre el futuro de las pensiones y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Escrivá da marcha atrás y no ajustará las pensiones de los jubilados cuando baje el IPC

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dado este lunes marcha atrás a una de las propuestas que se recogía en la nueva reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo y que había presentado de manera oficial la semana pasada a los ponentes del Pacto de Toledo. Reforma que se está llevando a cabo dentro del marco del diálogo social y con el que España busca dar salida para poder cumplir con los objetivos europeos.

En concreto, Escrivá ha aceptado una de los puntos que más llamó la atención y por la que ha sido duramente criticado en las últimas jornadas por los sindicatos. En concreto, Escrivá ha decidido aceptar no tener en cuenta los ejercicios con inflación negativa para repercutirlos negativamente. Decisión que ha llegado después de que el ministro se haya reunido este lunes con los principales agentes sociales y tras las críticas que ha levantado en las diversas formaciones del arco parlamentario.

2. Calviño se reúne con Podemos, ERC y PNV para explicar reformas con fondos europeos

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido con los portavoces parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, ERC y del PNV,, para explicar las reformas legislativas y los planes de inversiones que contempla el Plan de Recuperación de fondos europeos. Fuentes del Ministerio han señalado a EFE que la vicepresidenta ha mantenido contactos con estos portavoces dentro de una ronda de reuniones que ha iniciado recientemente para explicar los 20 programas tractores que serán financiados con 70.000 millones de euros de fondos europeos hasta el 2023.

3. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen: ¿cuáles son las diferencias entre las vacunas?

Las cuatro vacunas contra el COVID son eficaces tanto en la prevención de los contagios como en la transmisión de la enfermedad. Pero hay una diferencia importante. Unas están basadas en el llamado ARN mensajero y otras en adenovirus. Y justamente son la de AstraZeneca y la de Janssen, basados en el segundo, las que están detrás de la polémica por los trombos investigados. En COPE te explicamos el detalle de estas dos técnicas.

4. La posibilidad de ofrecer terraza "salvavidas" para muchos restaurantes

Aspecto de una terraza de un bar en el centro de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta/ArchivoEnric Fontcuberta

Solo en Madrid y Barcelona durante la pandemia se han creado casi 6.000 nuevas terrazas. Su proliferación gracias a la cesión por parte de los ayuntamientos de espacios antes reservados a los coches y en parte a la adaptación de los restaurantes, por ejemplo para climatizarlas, se ha convertido para muchos de estos locales en un “auténtico salvavidas” para tratar de resistir a los nefastos efectos del COVID sobre el sector. Actualmente están en funcionamiento unos 200.000 restaurantes en España y la pandemia ha cambiado mucho las costumbres de los consumidores tanto por la restricción de horarios como de aforos. Al mismo tiempo se han disparado las reservas en las terrazas al aire libre o semi abiertas donde disminuye el riesgo de contagio con respecto a los espacios interiores.

5. LaLiga no echará a Madrid, Barça y Atleti porque creen que la Superliga "nace muerta"

Comunicado de LaLiga

LaLiga no expulsará a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de la competición porque, entre otras cosas, creen que la Superliga es un proyecto que "nace muerto" y no se acabará llevando a cabo. Según informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. El Gobierno inglés ha reaccionado nada más hacer público el nacimiento de la Superliga Europea y, sin los seis clubes ingleses que forman parte del acuerdo (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea), la Superliga no se llevará a cabo.