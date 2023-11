El Gobierno local saca adelante en el Pleno su proyecto de Ordenanzas Fiscales con el voto del ex edil de Vox

Mitre, respecto al Gobierno anterior, defiende "no hacer cargar a los gijoneses con el precio de una pésima gestión municipal"

Foro y PP han logrado este martes la aprobación inicial en el Pleno, por mayoría absoluta, de la modificación de las Ordenanzas Reguladoras de Tributos y Precios públicos municipales, con el voto a favor del ex concejal de Vox, ahora edil no adscrito, Óliver Suárez, mientras que PSOE, IU, Podemos y Vox lo han hecho en contra.

En el caso de la modificación de la ordenanza local de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio municipal de agua y alcantarillado de Gijón --EMA--, han votado a favor Foro, PP y el edil no adscrito, Óliver Suárez, y en contra lo han hecho el resto de grupos municipales.

Ni en este punto ni en el anterior se han aprobado las enmiendas presentadas por el PSOE, que buscaban una subida de un cuatro por ciento.

En lo que respecta a la modificación de la ordenanza local de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuosde Gijón --Emulsa--, que implica una subida del 30 por ciento, esta se ha aprobado con el único voto en contra de Vox.

También ha salido adelante, con el voto en contra de Vox, la actualización de tarifas que han de regir el servicio de la sociedad Cementerios Municipales de Gijón, S.A. (CEGISA), para el año 2024.

Por parte del Gobierno local, la concejala de Hacienda, María Mitre, ha defendido la congelación generalizada de tributos, tasas y precios públicos, al tiempo que ha explicado que las modificaciones hechas guardan más relación con la simplificación de trámites o adaptación a modificaciones legislativas. En cuanto a la subida de Emulsa, lo ha justificado por la nueva tasa de Cogersa.

Asimismo, ha culpado de la situación económica actual del Ayuntamiento a la "absoluta ineficiencia en la gestión y una falta de profesionalidad" a la hora de cuadrar los números del Gobierno anterior.

No obstante, ha remarcado que la ciudadanía no tiene por qué pagar por ello, de ahí que se haya decidido priorizar las áreas de gestión en lugar de hacer una subida "indiscriminada" para "tapar los agujeros" que, según ella, se han encontrado a la llegada al Ayuntamiento.

Ha insistido, en este sentido, en que es voluntad del Ayuntamiento "no hacer cargar a los gijoneses con el precio de una pésima gestión municipal", con alusión al Ejecutivo anterior de PSOE e IU.

Frente a ello, ha puesto en valor el trabajo del equipo técnico municipal y ha dejado claro que el compromiso del Ayuntamiento es la "gestión más profesional y técnica posible".

Mitre ha insistido en que cuando accedieron al Ayuntamiento este tenía "graves carencias" en sus cuentas. Sin embargo, ha asegurado que los criterios técnicos avalan la congelación general de tributos, tasas y precios públicos con un presupuesto expansivo, siempre que se comprometan a una gestión eficaz y que priorice la optimización de los recursos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En respuesta a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, la ha invitado a leer el acuerdo de firmado con Foro en lo relativo a las Ordenanzas y le ha replicado que tuvo tiempo a hacer alegaciones, y no lo hizo.

Respecto al rechazo a las enmiendas, lo ha atribuido a que la posición política del Gobierno es la congelación. En algunos casos, además, ha argumentado que las medidas propuestas suponen una complejidad administrativa y una carga de trabajo para el personal.

También ha considerado que la subida de un cuatro por ciento "indiscriminada" propuesta por el PSOE "no es aceptable", precisamente por ser "indiscriminada" y sin importar los afectados, además de insistir en que lo que se precisa es una buena gestión.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

Mitre ha recalcado que en Foro en sus mandatos anteriores consiguió "gestionar mejor, cubrir necesidades, prestar servicios de calidad y mantener la salud financiera del Ayuntamiento, sin dejar a nadie atrás". "Lo volveremos a hacer", ha sostenido.

Por otra parte, ha recalcado que el recargo a viviendas vacías propuesto por la oposición no puede aplicarse si el Principado no lo regula y hay un registro. A mayores, ha advertido de que las ordenanzas fiscales, de incorporar este recargo, pueden ser "fácilmente anulables", a lo que ha remarcado que no están dispuestos a más varapalos judiciales.

Ha arremetido, por otro lado, contra que la izquierda trata de apropiarse del concepto de justicia social, cuando ellos defienden una gestión responsable de los recursos públicos.

Como ejemplo, ha aludido a Emulsa, empresa abocada al despido de sus trabajadores y a su privatización a causa del Gobierno anterior, si no llega a hacer el Ejecutivo actual un plan de saneamiento. "Hoy el futuro de Emulsa está garantizado", ha sostenido la edil.

Por parte del PSOE, la concejala María Pineda ha recriminado al Gobierno local sus "justificaciones pueriles y acusaciones sin fundamento" para defender la congelación generalizada.

Pineda ha incidido en que la ciudadanía exige cada vez más y mejores servicios públicos, lo que tiene un coste cada vez más mayor, ha advertido. Para eso, ha recalcado que se requieren ingresos suficientes. De ahí que propongan una subida del 4 por ciento que supone, según ella, solo céntimos al bolsillo de los ciudadanos.

Por otro lado, ha reconocido que no es buena la situación del Ayuntamiento, pero ha culpado de ello a la congelación de las Ordenanzas año tras año en los mandatos de Foro.

Al tiempo, ha recalcado que Foro, si en otros mandatos hizo una "caza de brujas" en la EMA, lo ha intentado ahora con Emulsa, según ella, poniendo en "entredicho" a esta y presentando en el Pleno el mismo proyecto de ordenanza que tachaban "de hachazo insolidario" con las familias cuando lo diseñó el PSOE.

"ENGAÑO A LA CIUDADANÍA"

Rouco (Vox), en su caso, ha tildado de "engaño a la ciudadanía" este proyecto de Ordenanzas y ha criticado que el bipartito Foro - PP se valiera de una "excusa electoralista" para obtener más votos, mientras ahora aplicar una subida "sin disimulo".

Al tiempo, ha reclamado que se trate este asunto "con más seriedad" y que sean transparentes con la gestión contable de las empresas municipales. Incluso ha abogado por examinar estas para ver sus fortalezas y debilidades.

Por contra de las subidas, ha defendido un incremento "cero". "La posición de Vox es la misma siempre, no hay cambios", ha afirmado Rouco, quien ha abogado por, en un entorno de dificultad económica, evitar penalizar a los ciudadanos: ya sea por medio de reducir partidas "ociosas", optimizar la gestión o eliminar subvenciones con "carga ideológica".

En su caso, el portavoz de IU - Más País - IAS, Javier Suárez Llana, ha reivindicado la red de empresas y organismos públicos de la ciudad, para lo que es preciso, a su juicio, unos ingresos adecuados al coste.

Unido a ello, ha llamado la atención sobre que el Gobierno local mantendrá los mismos ingresos para financiar unos servicios que ha dado por hecho que van a costar más.

Algo de lo que, según él, ya ha advertido el Tribunal Económico Administrativo, a lo que se ha preguntado a qué va a renunciar el Gobierno local. A este le ha acusado de hacer "una huida hacia delante, con concejal tránsfuga mediante".

Por parte de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha opinado que este proyecto de Ordenanzas implica una "falta de ambición" para seguir creciendo. Ha animado, asimismo, a ser responsables con las tasas y a subir lo que haya que subir para mantener los servicios públicos.

Suárez ha lamentado, también, que la oposición ha tenido poco margen para plantear un modelo alternativo vía enmienda y ha hecho una defensa del IBI diferenciado y de los recargos a viviendas vacías. Ha recriminado al Gobierno local, además, que hoy vayan a aprobar las Ordenanzas con el voto "de un tránsfuga de ultraderecha".