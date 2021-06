El Gobierno local niega que haya "persecución ni abandono" a los perros, pese a las críticas del PP

El gobierno local de Mieres, dirigido por Anibal Vázquez (IU), ha negado que exista por parte del Ayuntamiento "persecución ni abandono" a los perros. Más al contrario, afirman, se están tomando medidas para disponer de espacios específicos y garantizar los medios suficientes para las mascotas.

La respuesta de los dirigentes locales llegan tras las críticas del PP, que ha reclamado la mejora y el incremento de los parques de perros en el concejo. "Recogemos en nuestra petición lo que parte de la sociedad mierense viene solicitando y desde el Equipo de Gobierno no son capaces de coger el testigo. Más fácil no lo podemos hacer como oposición: hacerles el trabajo, darles las ideas y las soluciones; y al final recibimos un no por respuesta", lamantaron los 'populares'.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno local recuerdan que ya han habilitado dos espacios específicos y se ha aprobado la nueva ordenanza. "El PP sigue instalado en la oposición de la catástrofe y su discurso es de brocha gorda", han lamentado. Además, han apuntado que las personas que tienen mascotas tienen derechos "pero también tienen obligaciones".

Mientras, a través de redes sociales, propietarios de animales han organizado una nueva concentración para este domingo frente al Ayuntamiento de Mieres a las 12.30 horas. Volverán a protestar por las prohibiciones.