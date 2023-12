El Gobierno local cierra filas contra la reprobación en el Pleno al concejal no adscrito, ex edil de Vox

"Yo ni impongo, ni insulto", se defiende Óliver Suárez

La suma de apoyos de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Gijón, PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos no han conseguido aprobar en el Pleno la reprobación al concejal no adscrito, Óliver Suárez, ex edil de Vox y presidente de Divertia, por sus palabras, más tarde matizadas, sobre la no existencia del asturiano.

Sobre esta propuesta de IU, en la que Foro, PP y el propio Suárez han votado en contra y se ha abstenido Vox, el edil no adscrito ha incidido en que esta moción es "una mentira", a lo que ha opinado que solo quieren su reprobación por abandonar Vox para dar estabilidad al Gobierno local.

Algo que ha hecho, según él, para que no vuelva la izquierda a "paralizar" la ciudad con su "sectarismo". Al tiempo, ha sostenido ser "plenamente conocedor" de la normativa sobre la protección de la Llingua.

"No sufran por ella", le ha trasladado a la portavoz de Podemos, a la que la ha animado por velar también por las múltiples variantes de la misma. "Yo ni impongo, ni insulto", se ha defendido.

Ha salido en su defensa, asimismo, el portavoz del Gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador (Foro), quien ha mostrado su "decepción" sobre que la izquierda continúa dispuesta, según él, a apropiarse de la cultura asturiana por un "rédito electoral".

Les ha acusado, unido a ello, de mostrar una oposición "demagógica, inoperante e incapaz". Frente a ello, ha destacado que la programación de Divertia funciona hoy mejor y tiene mejores espectáculos y más variados, a su juicio.

También ha resaltado que los resultados de la última edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) hablan por sí solos y que su propio director confirmó que no hubo "ni una injerencia" por parte del Gobierno local. Sobre esto último, ha remarcado que no sabe si podría decir lo mismo el anterior Gobierno de los últimos cuatro años. Ha insistido, además, en que el Gobierno local no va a hacer "ningún veto" a la Llingua ni a la cultura asturiana.

Por parte del PSOE, su portavoz, Luis Manuel Flórez 'Floro' ha reprochado que con sus palabras el concejal no adscrito borre "de un plumazo", a su modo de ver, la promoción del asturiano. A mayores, ha advertido de que negar la diversidad cultura supone una vuelta al pasado y el camino al pensamiento único.

En el caso de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, esta ha advertido de que estarán vigilantes ante la "complacencia" del Gobierno local y ha avanzado que no van a quedar callados.

También ha reprochado al Gobierno local que mantenga a Suárez al frente de Divertia y que no se haya inmutado por las declaraciones de este, al que ha considerado un concejal "tránsfuga ultraderechista", que se expresa contra la cultura y contra la ciencia.

Además, ha alertado sobre que dejan en manos de este ocho millones de euros del presupuesto de Divertia, afirmación que le ha corregido 'a posteriori' la alcaldesa, quien ha dejado claro que los tiene el Ayuntamiento y el Consejo de Administración de Divertia.

CONTRA LA OFICIALIDAD DEL ASTURIANO

En el caso de Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco ha reiterado que, con sus palabras en el inicio del mandato, defendía que no querían que se usara Divertia ni el FICX como plataforma para ir a la oficialidad de la Llingua, no que no respetaran las tradiciones y cultura asturianas.

Ha llamado la atención, sobre que ir hacia la oficialidad de la Llingua, es una "simple aspiración política que oculta un costo injustificado para esta región". Por otra parte, ha visto "curioso" que se pida la reprobación por unas declaraciones que él mismo ha corregido.

Dicho esto, ha sostenido que Suárez es un "señor tránsfuga sin criterio", a merced de las directrices de quien le mantiene en el puesto, según la portavoz de Vox.

Antes del debate político, ha intervenido en el Pleno por parte de 'N'alcordanza de Yolanda Huergo', el músico asturiano Xosé Antón Fernández Martínez, que se ha sumado a las críticas contra el presidente de Divertia, no sin antes defender lo que representa la cultura asturiana para la región en cuanto a términos económicos y de empleo, al margen de los propios de fomento y preservación de la cultura.

Fernández Martínez, en este sentido, ha tildado de "sectarismo y pura discriminación" las palabras del edil no adscrito y ha lamentado que el Gobierno local no actuara con la misma contundencia que cuando la portavoz de Vox "quiso meter mano en el FICX". Se ha preguntado, a este respecto, si tiene menos derecho a esa defensa la cultura asturiana y su industria cultural.

Sobre las declaraciones del presidente de Divertia también se habló en el Pleno durante una pregunta de Podemos dirigida a la alcaldesa, en la que pedía explicaciones de por qué no actuó ante el "negacionismo" de la lengua asturiana de este y por qué decidió seguir gobernando con un "ultraderechista".

"No nos cuenten cuentos", ha remarcado Suárez sobre la rectificación hecha por el presidente de Divertia, a lo que ha llamado la atención sobre que se le antoja complicado que alguien diga que una lengua no exista "sin querer".

Al tiempo, ha reprochado a la alcaldesa que se "esconda" y no sea ella quien conteste, a lo que ha apelado a la "sensibilidad" con la lengua asturiana que había demostrado en anteriores mandatos. Es más, le ha pedido actuar con el edil no adscrito como lo hizo con Rouco (Vox) cuando la despojó de la Concejalía de Festejos.

SIN VETOS

Por parte del Gobierno local, Martínez Salvador ha insistido en que no va a haber ninguna intromisión política en el FICX ni en ningún otro programa cultural municipal.

"Aquí no hay vetos", ha insistido, antes de remarcado que esta edición pasada del FICX tuvo más presencia de cine asturiano que nunca, algo que ha garantizado para futuras ediciones.

A esto ha sumado que si se compara la programación del primer semestre de 2024 de Divertia, está un 63 por ciento vinculada a compañías y artistas asturianos, es decir, un 16 por ciento más que en ese mismo periodo en 2023.

El debate plenario no ha estado exento de acusaciones cruzadas a cuenta del pase de los diputados nacionales de Podemos al Grupo Mixto, ante las que la portavoz municipal de esta formación ha rechazara que sean tránsfugas porque había concurrido a las elecciones en coalición.