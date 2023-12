El Gobierno local asegura que habrá una Casa de la Mujer pero no confirma que sea en el edificio Mallén

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes que habrá una Casa de la Mujer en la ciudad, si bien no ha concretado su ubicación, pese a que existe un proyecto de rehabilitación de la Casa Mallén, un edificio histórico del Distrito Nervión, puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno para que sirviera de sede y anunciado por el entonces alcalde, Antonio Muñoz, al Consejo Municipal de la Mujer justo hace un año.

Así lo ha expresado la delegada municipal de Igualdad, Blanca Gastalver, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local, celebrada en el Ayuntamiento, relativa a los planes más inmediatos en torno a la Casa de la Mujer.

"Si me pregunta si vamos a hacer una Casa de la Mujer, sí, la vamos a hacer. Y queremos trabajar por la mujer y ver las necesidades de cada barrio, porque según el barrio, la mujer tiene diferentes necesidades. Y vamos a trabajar muchísimo en eso. ¿La Casa Mallén? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Esto es una promesa vuestra, que nosotros no tenemos por qué cumplir", ha aseverado con claridad la delegada municipal.

En este sentido, Gastalver ha indicado que, en su opinión, las mujeres "necesitan ese espacio". Cuentan también los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), que también estamos trabajando en ellos. Así que apueste porque van a tenerlo. Igual que estamos intentando trabajar para ceder más espacio a las asociaciones. O espacios que estaban cedidos, sin haber estado escrito en papeles, y le estamos dando forma".

Por su parte, la concejal socialista Mar González ha insistido en la idea de que la Casa Mallén "tardó mucho en encontrarse como espacio idóneo". En este sentido, "se barajaron distintos tipos. Se tarda un año en encontrar un sitio idóneo. Y éste es un espacio fantástico que ya se ha comprometido, que ya se ha cedido a su área para el uso concreto de Casa de las Mujeres".

"No creo que a estas alturas podamos consentir que tengan que esperar tres años y medio de nuevo para poder disponer de la Casa de las Mujeres. Me quedo con su compromiso de que va a impulsar este proyecto como muchos otros y desde luego ahí siempre va a contar con nosotros y estoy convencida de que con todo el movimiento feminista", le ha interpelado la edil del Grupo municipal del PSOE.

La Junta de Gobierno local en el anterior mandato aprobó la adscripción de este edificio regionalista, de 1.336 metros cuadrados, al Área de Igualdad y, además, el gobierno municipal incorporó en el presupuesto de 2023 una partida de un millón de euros para el inicio de los trabajos con la redacción del proyecto y los estudios previos de forma que a lo largo del año pudiera comenzar la licitación de la obra.