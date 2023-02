El Gobierno llama a "tomarse en serio" la moción "constructiva" de Vox

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado a "tomarse en serio" la moción de censura de Vox contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y la ha considerado "constructiva" para contrastar políticas, pese a ser fruto de la "estrategia de tierra quemada y bronca" de la derecha.

"Escucho algunos comentarios que no corresponden, esto es un instrumento constitucional", ha subrayado Montero a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La también vicesecretaria general del PSOE ha incidido en que el debate de la moción encabezada por el economista independiente Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno dará la oportunidad de contrastar dos modelos.

Permitirá, en su opinión, "poner en valor" si efectivamente las políticas progresistas de subida del salario mínimo interprofesional, reforma de las pensiones, mejoras laborales o becas son las que necesita el país o, bien, un oposición que salde la crisis "a carga de los trabajadores y defendiendo los intereses de los poderosos".

En el mismo sentido se ha pronunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un desayuno informativo, en el que ha señalado que "todo ejercicio de derecho debe ser respetado" y ha subrayado que Vox tiene "perfecto derecho" a presentar una moción de censura.

Pero ha admitido que se quedó "un poco impresionada" al ver la foto de los negociadores de la moción. "Todos señores que se consideran representantes de España sobre fondo verde", ha criticado contrastándola con el Gobierno "feminista" de Pedro Sánchez.

En una de las imágenes que distribuyó ayer Vox para anunciar la presentación de la moción el próximo lunes, 27 de febrero, aparecían el presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a su secretario general, Ignacio Garriga, y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, así como Ramón Tamames y miembros de su equipo de negociación, entre los que estaba el escritor Fernando Sánchez Dragó.

"No me gustaría ver a esos señores integrando el Gobierno de España. No creo que represente a España", ha concluido Ribera sobre la foto, que tampoco ha gustado al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.

"Refleja lo que es: un esperpento más propio del siglo pasado que de este siglo", ha dicho Asens, para quien la moción está "abocada al fracaso" y, en realidad, se presenta "contra el PP".

Sobre el candidato, ha indicado que "cada uno es amo de su biografía", pero ha considerado "sorprendente" que encabece él la moción, ya que "procede de un partido (el PCE) que Vox hubiera ilegalizado si hubiera podido".

Gabriel Rufián, de ERC, cree por su parte, "al igual que cualquier persona normal en este país", que la moción de censura impulsada por Vox es un "despropósito".

Ha atribuido la iniciativa a que "la extrema derecha no quiere construir ni siquiera gobernar, quiere solo hacer ruido", pero ha señalado que "si viene, escucharemos su proyecto de país".

Y "seguramente les contestaremos", ha advertido el diputado republicano, que no ha precisado en qué tono responderán, aunque se ha mostrado dispuesto a escuchar a Tamames, "un señor con una historia vital curiosa".

"Sin palabras", se ha limitado a decir el diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, a la pregunta de si Tamames es un buen candidato, mientras que el diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha respondido: "Sí, estupendo" y ha añadido: "Lo que diga mi jefe".