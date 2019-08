Gobierno invita a Podemos a hablar de acuerdo programático hoy o mañana

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha invitado este martes a Unidas Podemos a sentarse a hablar "lo antes posible" con el PSOE de un acuerdo programático, "si quieren esta tarde o mañana".

En declaraciones a los periodistas tras visitar la empresa Sevitrade, en la zona franca del puerto de Sevilla, Montero ha precisado que "tendrá que ser Unidas Podemos la que acepte sentarse a hablar de los problemas de las personas y comprometer su apoyo para la investidura -de Pedro Sánchez- o para la legislatura".

Ha confiado en que desde la investidura fallida de Sánchez "haya habido suficiente reflexión y madurez política para que en septiembre se le pueda trasladar al Jefe del Estado que la investidura se abra camino y no haya que repetir elecciones".

Para ello, la ministra ha vuelto a pedir a Ciudadanos y al PP la abstención porque el PSOE "no quiere que el gobierno descanse en los votos de los independentistas" y ha censurado la postura del Partido Popular, que ha calificado como "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ya que critica que "se cuente con la abstención de los independentistas pero no facilita que eso no se produzca".

"No tiene ningún sentido una repetición electoral", ha afirmado María Jesús Montero, quien ha defendido que es "momento de desatascar la constitución del gobierno en España", y ha animado a ello porque se derivarán nuevos presupuestos y se actualizarán las entregas a cuenta de las comunidades, que son imprescindibles para elaborar sus próximos presupuestos.

La ministra ha subrayado la voluntad del PSOE para que haya gobierno en España con distintas propuestas a su "socio preferente", Unidas Podemos, y la última es explorar el acuerdo programático.

No obstante, María Jesús Montero ha lamentado que no haya "escuchado un cambio de posición" en el último planteamiento de la formación liderada por Pablo Iglesias y ha descartado que se retome un gobierno de coalición porque esa cuestión ya "quedó rechazada" y el presidente del Gobierno en funciones sostuvo que "no generaban la confianza necesaria para tener un gabinete cohesionado".

Por tanto, ha insistido en que invitar a Unidas Podemos a hablar de los "problemas reales de la gente: vivienda, precariedad laboral, brecha salarial o emancipación de los jóvenes".