Gobierno invita a los ayuntamientos a realizar programas de conciliación familiar dentro del plan 'Corresponsables 2'

El Gobierno de La Rioja ha invitado a los ayuntamiento riojanos a que presenten programas de conciliación familiar, para lo que pueden recibir subvención dentro del plan 'Corresponsables 2', que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Igualdad, según han informado la consejera de Igualdad, Raquel Romero, y la directora general de Igualdad, Emilia Fernández.

Ha sido antes de participar en la reunión con los ayuntamientos de La Rioja para informar y trabajar conjuntamente en dicho plan, en una reunión que se ha celebrado en la Biblioteca de La Rioja.

Romero ha indicado que el Gobierno riojano destinará cerca de tres millones de euros al Plan 'Corresponsables 2', que se desarrolla en colaboración del Ministerio de Igualdad, que busca "mejorar la conciliación de las familias que tienen niños menores de 16 años, algo que supone una novedad porque se amplia de los 14 a los 16 años",

Ha indicado que la iniciativa "no busca una solución individual a los problemas de la conciliación, sino que desde los Ayuntamientos, apoyados con subvenciones -no competitivas- del Gobierno de La Rioja, puedan hacer programas educativos para la conciliación, en horario no escolar". Como ejemplo ha puesto el de madrugadores de Calahorra o en Logroño ampliar el horario de ludotecas.

La consejera de Igualdad ha destacado que el plan "pretende, asimismo, que profesionales cualificadas en el cuidado de niños y jóvenes puedan tener un empleo de calidad".

Por su parte, Fernández ha resaltado que "el fijo por ayuntamiento es de 11.400 euros y después se suma por empadronado menor de 16 años". En este sentido, y aunque no se ha cerrado la convocatoria del año pasado, ha indicado que están recibiendo "buen feedback de los ayuntamiento", que hace que "tengan interés en llevar a cabo este programa". El año pasado presentaron proyecto 35 ayuntamientos, para lo que contaron con casi un millón de euros de presupuesto.

Ha puesto en valor que el Gobierno de La Rioja "apuesta por el municipalismo, porque tengan recursos para mejorar la vida de la ciudadanía".