El Gobierno invita a Delcy Rodríguez para que represente a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que España invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. El anuncio se ha producido este martes desde Santo Domingo (República Dominicana), en el marco de una gira del ministro para cursar las invitaciones a los mandatarios de la región.

Albares ha justificado la decisión afirmando que el protocolo es el habitual en estas citas. “En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otras", ha precisado. La invitación se formaliza pocos días después de la visita a Madrid de la opositora venezolana María Corina Machado, quien rechazó reunirse con el presidente Pedro Sánchez.

Las sanciones nunca son un fin"

Con este gesto, España lidera la normalización de relaciones con Venezuela y reconoce la presidencia de Rodríguez, un camino que ya inició Estados Unidos tras su intervención militar en el país el pasado 3 de enero. La expectativa ahora se centra en el posible levantamiento de las sanciones contra la mandataria, uno de los principales objetivos del Gobierno venezolano para que pueda moverse libremente por territorio comunitario.

El veto de la Unión Europea

Sobre Delcy Rodríguez penden sanciones de la UE desde julio de 2018, que le impiden entrar en territorio comunitario. Aunque España ha solicitado formalmente que se anulen, la decisión aún no se ha tomado. “Las sanciones nunca son un fin”, defendió Albares el pasado 20 de febrero. “Son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también”.

La diplomacia española argumenta que, en cualquier caso, las sanciones comunitarias no afectan a jefes de Estado en ejercicio. Como prueba, se recuerda la participación de la propia Rodríguez en la cumbre UE-Celac de 2023 en Bruselas, a la que acudió en representación de Nicolás Maduro.

Esta cumbre no va a ser diferente a otras

Las medidas restrictivas contra el régimen de Maduro comenzaron en noviembre de 2017 e incluían un embargo de armas y la prohibición de viajar a altos cargos. La UE renovó las sanciones por última vez el 15 de diciembre de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 10 de enero de 2027. La justificación se basó en “las acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho” y las “continuas violaciones de los derechos humanos”.

Gira de Albares para cursar invitaciones

Durante su estancia en la República Dominicana, Albares ha entregado en mano la invitación del Rey al canciller Roberto Álvarez para el presidente Luis Abinader, quien ha confirmado su asistencia. El ministro tiene previsto viajar este miércoles a México para entregar la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, el ministro de Exteriores dominicano ha agradecido el proceso de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno español. La comunidad dominicana en España, con 200.000 personas, es la segunda más numerosa en el extranjero y se espera que sea una de las más beneficiadas por la medida. Según Albares, las autoridades de Santo Domingo están colaborando “total y absolutamente” en el proceso.