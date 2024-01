El Gobierno invertirá 250.000 euros para dar una "solución definitiva" al saneamiento de Alfoz de Lloredo

El Gobierno invertirá 250.000 euros para dar una "solución definitiva" al saneamiento del municipio de Alfoz de Lloredo, un problema "enquistado durante años por la falta de voluntad del anterior Ejecutivo regional".

Dicha inversión servirá para poner a punto las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), de forma previa a que la empresa pública MARE, dependiente de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, asuma su gestión.

Así lo ha anunciado este martes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, después de firmar con el alcalde, Enrique Bretones, el convenio de colaboración para la cesión de la conservación, mantenimiento y explotación de las depuradoras de Caborredondo, Toñanes y La Busta, que son tres de las ocho instalaciones de este tipo que existen en Alfoz de Lloredo.

Las otras cinco (Cigüenza, Cóbreces, San Pedro de Rudagüera, Fresnedo y Lloredo), que estaban listas para su uso desde noviembre de 2018, pero aún no han entrado en funcionamiento, pasarán directamente a ser gestionadas por MARE en cuanto culminen las obras previstas en ellas.

Para la presidenta, se trata de una "muy buena noticia" para los vecinos de Alfoz de Lloredo, que nace del compromiso del actual Gobierno de Cantabria de colaborar con los ayuntamientos y solucionar sus problemas.

"Han bastado seis meses para demostrarlo como hay que demostrar las cosas, no con discursos vacíos y con eslóganes, sino con hechos y realidades. No ha habido un Gobierno más municipalista que este. Un Gobierno para todos, que no entiende de sectarismos ni de privilegios ni de desigualdad. Y Alfoz es un bueno ejemplo de todo eso", ha apuntado.

Además, la presidenta también ha avanzado la redacción de un nuevo Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria para actualizar el anterior -del año 2015-, analizar las nuevas necesidades y dar solución, de la mano de los ayuntamientos, a los problemas que padecen. Según ha dicho, en estos momentos se están ultimando los pliegos para la posterior licitación del plan.

Finalmente, ha asegurado que Alfoz de Lloredo no va a ser un caso aislado y que el Gobierno va a financiar el mantenimiento de las depuradoras municipales en aquellos municipios "con escasos recursos y más dificultades para hacerse cargo de estas instalaciones".

Así, el Ejecutivo, a través de MARE, también asumirá en los próximos meses el mantenimiento y la explotación de otras estaciones depuradoras repartidas por todo el territorio regional, entre ellas, las de Collado (Cieza), Carmona, Canales (Udías), Correpoco y Saja (Los Tojos), Tresviso o Ubiarco (Santillana del Mar).

Por su parte, Bretones ha agradecido al Gobierno el compromiso cumplido de resolver un problema que se remonta al año 2018, cuando el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo decidió no recibir las obras de saneamiento integral realizadas por el anterior Ejecutivo regional, al entender que no estaban acabadas.

Entonces comenzó, ha explicado, un proceso de recursos y desacuerdos con respecto a la puesta en marcha de las instalaciones y al cobro del canon de saneamiento, hasta que con la llegada de Sáenz de Buruaga a la Presidencia del Gobierno y de Roberto Media a la Consejería de Fomento, se ha puesto fin al problema. "Estamos súper agradecidos", ha enfatizado.

En el acto también han estado presentes, además de la presidenta, el consejero y el alcalde, el subdirector general de Agua y Puertos, Antonio Roldán; la teniente de alcalde de Alfoz de Lloredo, Nieves Díaz, y otros miembros de la Corporación municipal.

LAS OBRAS

La actuación más destacada por el volumen de la inversión será la reconversión de la EDAR de Cóbreces en estación de bombeo, con un presupuesto cercano a los 80.000 euros.

En La Busta, por su parte, se prevén dos actuaciones. La primera de ellas, con un coste de casi 50.000 euros, consistirá en la construcción de un nuevo colector y en la apertura y prolongación de un antiguo canal de drenaje para reducir los efectos negativos de la escorrentía superficial en época de lluvias en la parte baja de esta localidad.

La segunda intervención se centrará en la mejora de las instalaciones de la estación depuradora, lo mismo que se va a realizar en las de Toñanes, Cigüenza, Caborredondo, San Pedro de Rudagüera, Fresnedo y Lloredo.