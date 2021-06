El Gobierno intensificará las medidas en Ceuta para dificultar la entrada de inmigrantes

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha anunciado hoy que ha previsto una serie de medidas en el espigón fronterizo del Tarajal para dificultar las entradas desde Marruecos, después de que los pasados días 17 y 18 de mayo accedieran a la ciudad unas 12.000 personas.



El director del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, Diego Martínez, ha realizado este anuncio en declaraciones a la Radio Televisión Pública de Ceuta (RTVCE), cedidas a Efe, donde ha destacado la puesta en marcha de un proyecto para "mejorar la funcionalidad" del espigón que separa Ceuta de Marruecos. Diego Martínez ha asegurado que había previsto un proyecto para extraer la arena de la playa del Tarajal pero ahora se han replanteado el mismo.



En este sentido, ha afirmado que "después de analizar las posibilidades legales por la protección del medio ambiente se ha decidido sacar más arena para conseguir que aunque bajase la marea el espigón siempre tuviese agua y no fuese tan sencillo poder cruzar desde Marruecos con la marea baja". El objetivo del proyecto es quitar toda la arena del espigón del Tarajal, a lo ancho de toda la playa, hasta llegar a las instalaciones de la Guardia Civil en la frontera.



"Es una solución rápida y que se puede llevar a cabo a partir de octubre y que nos ayudará a mejorar la calidad y cantidad de las arenas de nuestras playas, además de mejorar la funcionalidad de ese espigón que nos separa de Marruecos porque conseguiríamos que el agua llegase hasta el final y que cuando bajase la marea no se pudiera pasar prácticamente andando".



De esta manera, la intención es extraer más arena pero no será hasta después del verano para no intervenir en el funcionamiento de las playas. "Será un proyecto ambicioso y sacaremos toda la arena posible de allí", ha afirmado el director provincial de Fomento, que está trabajando con el apoyo de la Ciudad Autónoma para preparar la arena y no perderla durante los temporales de invierno.