El Gobierno insta a las CC.AA. a prorrogar los descuentos en el transporte autonómico y municipal

El Gobierno ha instado a las Comunidades Autónomas a ampliar los descuentos que vencen este mes de junio en el transporte que es de su competencia y acompañar así al descuento estatal aprobado para todo el año en los trenes de Renfe por parte del Ejecutivo Central.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aún está estudiando si ampliará más allá de junio la bonificación que aporta a las comunidades autónomas y que supone una rebaja del 30% del precio de los títulos de transporte autonómico y municipal.

Junto a ese 30%, las administraciones territoriales están aportando un 20% adicional de descuento que el Gobierno les exigió para poder acceder a ese primer 30% de aportación estatal.

De momento, ninguna administración ha confirmado cómo serán los descuentos a partir de julio. La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, anticipó que el Ejecutivo autonómico está esperando al Gobierno central para tomar una decisión sobre la rebaja del 60% del abono transporte. "Bueno, tomaremos decisión acerca del precio del transporte cuando lo haga el Gobierno, teniendo en cuenta que esto era cosa de dos", señaló este mismo lunes.

De decaer esta ayuda, el abono mensual de la Zona A para mayores de 26 y menores de 65 en la Comunidad de Madrid volvería a costar 54,60 euros, de la B1 63,70 euros, de la B2 72 euros y de la B3-C1/C2, 82 euros. El Abono Joven volvería a ser la tarifa plana de 20 euros previa al 22 de septiembre.

NO ES NECESARIO ESPERAR AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado, no obstante, que el que no se haya prorrogado aún ese 30% estatal no implica que las comunidades no puedan, por iniciativa propia, mantener los descuentos, al tratarse sobre todo de unos transportes que son de competencia autonómica.

"Eso no implica que las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos puedan seguir comprometiéndose con sus conciudadanos en una mejora del transporte público que viene en una dirección muy oportuna en lo que se refiere a una movilidad sostenible, al ahorro de emisiones de CO2 y, también, al ahorro económico de muchas familias trabajadoras y estudiantes que se están beneficiando de ello", ha manifestado Rodríguez.

El descuento que sí está garantizado para todo el año es la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe para usuarios habituales en toda España, así como descuentos del 50% en Avant y ciertos AVE, una medida financiada por el Estado con un coste cercano a los 700 millones de euros.