El Gobierno insiste en que no hay intención de EEUU de sancionar a España

El Gobierno ha insistido hoy en negar que Estados Unidos esté pensando en sancionar a España por su supuesto apoyo financiero al Gobierno venezolano, y ha recalcado que fuentes de la administración estadounidense han confirmado a Moncloa que no hay tal intención.

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que las informaciones que hablan de esas posibles sanciones ya han sido desmentidas, y transmiten el mensaje que les ha hecho llegar la administración estadounidense.

"No existe debate alguno sobre dichas sanciones". Así lo han "dejado claro", fuentes de la administración estadounidense a las autoridades españolas, señalan desde Moncloa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió ayer en Washington con un "ya veremos, ya veremos", a la pregunta de si su Administración podría sancionar a España por su supuesta ayuda financiera a Venezuela.

Desde Moncloa, no obstante, subrayan que "consultada la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, no tienen constancia de dichas palabras y reiteran que no hay ningún tipo de plan sobre sanciones a España".

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, ya dijo ayer en declaraciones a EFE que no hay "ninguna razón" ni existe "ningún procedimiento" sancionador abierto por EEUU contra España en relación a Venezuela: "No hay nada de nada", recalcó.