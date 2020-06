El Gobierno insiste en su mano tendida al PP y devuelve a Casado la responsabilidad de responder a la oferta

El Gobierno ha insistido este martes en que su mano sigue tendida al PP para alcanzar consensos en favor de la reconstrucción de España y ha devuelto la responsabilidad a esta formación a la hora de decidir si acepta o no la oferta del Ejecutivo, que no depende de que el presidente, Pedro Sánchez, llame o no al líder 'popular'.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha reconocido que no entiende que de manera "insistente" al Gobierno se le traslade la pregunta sobre si Sánchez tiene pensando llamar a Casado para intentar atraerle así al acuerdo. "El presidente tiene la mano tendida permanentemente. La voluntad es inequívoca, está expresada en público y en privado", ha subrayado.

Tras señalar que está habiendo "muchas conversaciones" con el PP que no siempre se hacen públicas, ha invitado a los de Pablo Casado a sumarse a la elaboración de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso, que identificará aquellas políticas prioritarias con mayor consenso en las que se deberán concentrar los recursos presupuestarios.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo perciben que el PP sólo está dispuesto a pactar medidas de tipo sanitario, donde es más fácil el consenso, mientras que no se muestra proclive a acercar posiciones con el Gobierno de coalición en el plano económico.

En cualquier caso, Montero ha insistido en lanzar el mensaje de que los principales partidos del país tendrían que tener la "obligación" de ponerse de acuerdo para que los Presupuestos de 2021 puedan representar la voluntad de la inmensa mayoría de españoles. "Esa oferta está encima de la mesa, no necesita ninguna intermediación", ha abundado la portavoz, que ha emplazado al PP a responder positivamente a la oferta del Ejecutivo.