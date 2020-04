El Gobierno ve improbable la vuelta a clase en mayo en Italia y apuesta por que todos pasen de curso

La ministra de Educación italiana, Lucia Azzolina, ha reconocido este viernes que resulta improbable en la situación actual pensar en una vuelta a clase en el mes de mayo por lo que la idea es retomar el curso en septiembre con recuperación individualizada para aquellos que hayan suspendido.

"Con la actual situación sanitaria cada día que pasa aleja la posibilidad de reabrir en mayo", ha reconocido la ministra en una entrevista en 'Il Corriere della Sera', incidiendo en que "significaría mover todos los días a 8 millones de estudiantes".

La ministra ha explicado que las clases a distancia "han permitido asegurar un año que de otra forma se habría perdido" por lo que "al final todos los estudiantes tendrán una nota". "Si el estudiante se merece un 8, tendrá un 8, si se merece un 5, tendrá un 5", ha añadido, aclarando que quien suspenda "recuperará el próximo curso con actividades individuales".

Una vez que se vuelva a clase en septiembre, "dedicaremos las primeras semanas al trabajo que ha quedado atrás o que ha sido insuficiente", ha aclarado Azzolina, "pero no hemos establecido las fechas, lo haremos junto con las regiones". Si llegado el caso en septiembre hubiera que seguir con la enseñanza a distancia, ha añadido, "estaremos preparados".

Por último, según recoge la agencia AdnKronos, no se ha mostrado partidaria de que cuando se produzca la vuelta a clase los alumnos tengan que usar mascarilla. "No me gusta la idea de estudiantes con mascarilla en la escuela. ¿Y cómo se hace para pedir a un niño que respete las distancias de seguridad?", ha planteado.