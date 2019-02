El Gobierno hará un Real Decreto Ley sobre la ultractividad de los convenios

El Gobierno va a hacer un Real Decreto Ley que contemple la recuperación de la ultractividad de los convenios colectivos, que tendrá que presentar probablemente a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, según ha avanzado este miércoles la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

La titular de Trabajo, que ha participado en la entrega del Premio Abogados de Atocha, que se ha celebrado esta noche en Toledo, ha recordado que durante varios meses el Gobierno y el Congreso de los Diputados han estado trabajando para sacar adelante una reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación.

Asimismo, ha apuntado que se ha pretendido al hilo de esa reforma volver a recuperar la ultractividad de los convenios colectivos, la primacía del convenio del sector frente al convenio de empresa en algunos aspectos y también sobre el registro de jornada.

Sin embargo, "todos esos meses de trabajo han descarrilado" porque ya no da tiempo a poderlo aprobar en el Congreso de los Diputados, aunque fuese por el trámite de urgencia y en lectura única, porque la Cámara Baja e disuelve el 5 de marzo al igual que el Senado.

Esa vía ya es inviable, ha señalado Valerio, que ha avanzado: "Pero vamos a trabajar en un Real Decreto Ley", cuyo contenido va a someter a consideración en la Mesa de Diálogo Social.

Es consciente de que posiblemente no gustará al cien por cien a UGT y a CCOO, "y que a lo mejor no le gusta absolutamente nada a CEOE-Cepyme", pero ha subrayado que el Gobierno de España tiene el compromiso de sacarlo adelante.

En este sentido, ha comentado que espera que cuando el Real Decreto Ley se lleve a convalidar, posiblemente a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, lo apoyen los grupos políticos que apoyaron la moción de censura.

Sabe que es difícil, porque tienen que votarlo PDeCAT y PNV, pero también Podemos, ERC y Bildu, es decir también los representantes del grupo mixto, pero a pesar de que es complicado "el Gobierno de España lo va a intentar", ha reiterado Valerio.

La ministra insistido en su consideración de que posiblemente "no sea al cien por cien de lo que queríamos" y ha advertido: "A ver si por no tener el cien me quedo con cero".

"Este Gobierno no está en funciones, en funciones lo estaremos a partir del 25 de abril, ha aseverado Valerio, que ha añadido: "Este Gobierno está funcionando y mientras nos estéis pagando un sueldo por ser Gobierno lo vamos a seguir ganando".

También ha considerado que "es un pena que ayer descarrilase una renovación del Pacto de Toledo", después de dos años y medio de trabajo, lo que ha achacado a que "desgraciadamente estamos de elecciones".

"Y como estamos de elecciones pues resulta que algunos partidos velan más por los intereses electorales que por el interés general y por el interés de los más de nueve millones de personas que ahora mismo cobran pensión y de los que tarde o temprano aspiramos a tener pensión y por nuestro hijos y nuestros nietos", ha añadido.

En relación a esta cuestión, Valerio ha adelantado que quiere llevarla a la Mesa de Diálogo Social, en la que hay un grupo dedicado a la Seguridad Social, para intentar un acuerdo een materia de defensa del sistema público de pensiones.

Valerio ha precisado que ya ha hablado con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y que tiene que hablar también con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Y ha aseverado que va a seguir intentando que haya un acuerdo "sencillamente porque es bueno para este país".