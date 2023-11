El Gobierno habilita 850 plazas de emergencia en la provincia para acoger a migrantes de Canarias

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado un total de 850 plazas de emergencia en la capital y en el municipio de Roquetas de Mar (Almería) para recibir a migrantes rescatados en cayucos en aguas del Atlántico como la "mejor solución coordinada" para gestionar "la gran llegada" de personas "en las últimas semanas a Canarias, y garantizar el respeto a su dignidad y a los derechos humanos".

Así lo ha trasladado a preguntas a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha indicado que el "incremento" de recursos es "una medida temporal" que añade "nuevos centros a los que ya existían" y ha subrayado que el dispositivo activado en la provincia se está desarrollando "sin ninguna situación anómala".

"La información que me está llegando es que no se está produciendo ninguna situación en la que haya habido ningún problema, igual que no lo hubo en anteriores crisis humanitarias en Siria, en Afganistán o en Ucrania. No lo hubo entonces y no lo va a haber ahora tampoco, estoy convencido", según ha afirmado.

Martín ha señalado que el Gobierno ha "buscado" la "mejor solución" de manera "coordinada con ayuntamientos y con comunidades autónomas" y ha apuntado que es una "medida de emergencia" para hacer una "atención básica a los migrantes dentro del respeto a la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos y la normativa vigente".

Ha precisado que, en la provincia de Almería, son entidades "tan solventes" como Cruz Roja y Accem las que son las encargadas de gestionar los dispositivos de recepción y de acogida en el marco del Sistema Nacional de Acogida y Atención Humanitaria.

"Nos encontramos ante una crisis humanitaria en el sur del Sáhara, especialmente en Senegal", ha remarcado para aludir a otras crisis humanitarias de "primer orden" en las "hemos estado a la altura de las circunstancias".

Martín ha indicado que, con la llegada "importante" de personas a través del mar a las Canarias "estamos justamente en la misma situación" que cuando la "la crisis de la guerra de Siria, o la de Afganistán, o muy recientemente, con el estallido de la guerra de Ucrania con personas que huían".

"España es un país solidario que ha estado a la altura de las circunstancias y en esta ocasión no va a ser distinto", ha concluido.