Gobierno y Govern quieren más medios para Justicia pese a falta Presupuestos

Barcelona, 5 sep (EFE). La delegada del Gobierno en funciones en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo central y el Govern comparten "la diagnosis" sobre el "problema" de la seguridad en Barcelona y ha dicho que ambas administraciones buscarán "más medios" para la Justicia pese a las actuales prórrogas presupuestarias.

Cunillera ha analizado esta mañana junto a jueces, fiscales y administraciones la situación de la justicia en Barcelona, en una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno de Cataluña que ha definido como "urgente", pese a que "no era para llegar a acuerdos" sino solamente "una toma de contacto importante".

Al encuentro han asistido la propia Cunillera; el secretario general de la Administración de Justicia del ministerio de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio de Justicia, Esmeralda Rasillo; y el director general de Planificación y Programas del Departamento de Justicia de la Generalitat, Xavier Camps, entre otros.

Cunillera ha señalado que las administraciones, tanto la estatal como la catalana, tienen "escaso margen de maniobra", dado que en el primer caso el Gobierno se encuentra en funciones y con las cuentas prorrogadas y en el segundo los Presupuestos son aún los de 2017.

Pese a ello, la delegada del Gobierno ha apuntado que se intentarán "rentabilizar al máximo posible los mecanismos" existentes, buscando una organización "diferente" que resulte más eficiente, y ha alabado "la excelente labor" llevada a cabo por los funcionarios.

Cunillera ha querido transmitir a los ciudadanos la idea de que, a pesar de que puedan estar "angustiados o inquietos", las administraciones "no están de brazos cruzados" y están trabajando de forma coordinada y eficiente, de la misma forma que asegura lo hacen todos los cuerpos policiales.

Ha destacado que los indicadores tratados en la reunión señalan que los tribunales en Cataluña están trabajando "como mínimo con la misma eficacia" que en el resto de autonomías del Estado, y ha apuntado: "Tenemos el deber de seguir trabajando con la misma o más eficacia, si es posible".

No ha entrado a valorar la necesidad o no de que se efectúen cambios en la legislación que endurezcan las penas de prisión y ha asegurado que "hoy no era el final de nada" sino una simple "puesta en común" de sensaciones.

Cunillera ha agradecido la presencia en el encuentro del responsable de Planificación y Programas del Departamento de Justicia de la Generalitat, que ha asistido en lugar de la consellera Ester Capella, la cual ha excusado su presencia por motivos de agenda.

Ha afirmado asimismo que habló ayer miércoles con el conseller de Interior, Miquel Buch, y ha negado que la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno haya querido contraprogramar la primera sesión del grupo de trabajo del plan estratégico "Barcelona Ciudad Segura", que se ha llevado a cabo a la misma hora en la capital catalana.

A esta otra reunión han asistido representantes del Govern, el Ayuntamiento y entidades sociales y económicas de Barcelona.