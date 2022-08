El Gobierno de Gibraltar informa de una nueva fuga de combustible tras la rotura del casco del buque varado

El Gobierno de Gibraltar ha informado esta tarde de que se ha roto el casco del buque granelero “OS 35”, varado en la cara Este del Peñón desde su colisión, el martes, con otro buque.



“Las dos secciones del buque aún no se han separado del todo", añade el Gobierno gibraltareño en una nota de prensa antes de precisar que "había un claro riesgo de que ocurriera”. Por este motivo, abunda, se “estaba intentando urgentemente extraer el combustible del buque”, algo que “todavía no ha sido posible”.



Respecto a la extracción del combustible, se calcula que la operación supondrá unas 50 horas de bombeo, dado que las bombas a bordo del “OS 35” tienen una capacidad para extraer aproximadamente 15 toneladas por hora. Según los datos del Gobierno gibraltareño, el “OS 35” transporta 215 toneladas de fueloil pesado, otras 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante.



El “OS 35” está rodeado por “una barrera oceánica que debería contener cualquier derrame de petróleo que pueda producirse”, si bien el comunicado añade que “no parece que se haya producido ningún derrame de petróleo” y que “se está vigilando constantemente”.



La Autoridad Portuaria de Gibraltar está trabajando con los propietarios, los rescatadores y los aseguradores de P&I Club, tras haber evacuado a toda la tripulación, un total de 24 personas. Todas las operaciones en el Puerto de Gibraltar están actualmente suspendidas para concentrar todos los recursos en esta emergencia.



Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha declarado la fase de preemergencia aunque hasta esta tarde no se ha registrado ningún vertido que haya tocado la costa andaluza. La preemergencia se pone en operación ante el posible riesgo de que el litoral se vea afectado por un vertido contaminante. En esta fase se aplican medidas especiales de refuerzo en los sistemas de observación, control y predicción, así como medidas de gestión de la información.

La rotura que ha sufrido esta tarde el buque 'OS 35', que permanece inmovilizado frente a la costa este de Gibraltar tras sufrir una colisión en la noche del lunes en la Bahía de Algeciras, ha provocado una nueva fuga de combustible, que está siendo controlada por las autoridades gibraltareñas.



Según han informado fuentes del Gobierno de Gibraltar, la nueva fuga se ha producido como consecuencia del movimiento derivado de la rotura del casco. Las primeras indagaciones apuntan a que se trata de aceite lubricante. El 'OS 35' almacena en su interior 215 toneladas de fueloil pesado, otras 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante.



Según las citadas fuentes, el vertido está actualmente contenido dentro de la barrera primera anticontaminación desplegada por las autoridades marítimas gibraltareñas. También han asegurado que "se hará todo lo posible para retirarlo del mar utilizando un 'skimmer' y una barcaza de lodos antes de que pueda filtrarse fuera de la barrera".



Desde el dispositivo de salvamento se ha asegurado que todas las válvulas de combustible estaban aisladas antes de que se produjera la rotura del casco. No obstante, Gibraltar ha declarado el estado de Incidente Grave ante la actual situación del barco, del que toda la tripulación ha sido evacuada.