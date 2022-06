Gobierno y Generalitat se reúnen hoy para intentar reconducir la relación

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, se reúnen este miércoles en el Palacio de la Moncloa para intentar reconducir la relación entre ambas administraciones, bloqueada a raíz del caso de espionaje a políticos independentistas.

A la espera del anuncio encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Pere Aragonès, el Ejecutivo enmarca la reunión de hoy en la "normalidad institucional" y el "diálogo" que lleva a cabo con todas las comunidades autónomas, también con Cataluña.

"El hecho de que se produzca esa reunión ya es una buena noticia", decía esta martes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, antes de subrayar que el diálogo y las relaciones institucionales con Cataluña son la hoja de ruta de este Gobierno.

Unas relaciones institucionales y un diálogo, ha proseguido, que "han permitido cambiar la situación que existía Cataluña y que "en nada se parece hoy (...) a la que existía en 2017 y en el año 2019", ha apuntado.

Por su parte, fuentes de la Generalitat consideran que la reunión debe servir para "abordar la situación de bloqueo" a raíz del caso Pegasus y una "acumulación de hechos de los últimos días que han deteriorado aún más la confianza" entre ambos gobiernos.

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, recalcaba este martes que las relaciones entre ambos gobiernos "siguen congeladas", pero que "el inmovilismo no es una opción" y se debe abordar el bloqueo actual.

Por ello, ha explicado que habrá un único punto en el orden del día sobre "el bloqueo actual y la acumulación de casos en últimos días que han deteriorado más la confianza", por lo que se analizará el caso Pegasus, pero también posiblemente el incumplimiento en inversiones.

Plaja ha asegurado que la reunión ha sido acordada por ambas partes y no solicitada por ninguna en particular, tras "muchas conversaciones"; y ha constatado que, por ahora, la convocatoria de la comisión bilateral "no está sobre la mesa".

Y sobre si esta reunión podría desbloquear el encuentro entre presidentes pendiente de hace semanas, la portavoz ha evitado hacer "futuribles" y ha asegurado que tiene "poca confianza" en la Moncloa, si bien ha admitido que "si de esta reunión saliera una concreción de un encuentro entre presidentes, sería una buena señal".