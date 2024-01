El Gobierno garantiza la seguridad jurídica a las empresas ante la propuesta de Junts

El Gobierno ha insistido este martes en que "siempre" han dado la máxima seguridad jurídica a las empresas después de que su socio parlamentario Junts haya pedido que se incluyan en los decretos que se votan mañana beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña y sanciones para aquellas que no quieran hacerlo.

Al término del Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han insistido en que la "seguridad jurídica" es un sello del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aunque ninguno ha querido ir más allá y pronunciarse sobre si aceptarían la propuesta de Junts, en su totalidad o en parte.

No obstante, fuentes del Gobierno han dejado entrever que no estarían dispuestos a sancionar a las empresas que no volvieran y han dejado más abierta la posibilidad de incentivos para aquellas que sí lo hagan.

Con la negociación abierta con sus socios catalanes y a 24 horas de la votación, el Gobierno ha evitado pronunciarse claramente porque para que las conversaciones fructifiquen necesitan prudencia y la negociación exige respeto.

Sobre las conversaciones con el PP, las mismas fuentes dan por rota esta vía después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, haya dicho este martes que no apoyarán su convalidación mañana.

Feijóo demuestra con sus declaraciones de hoy, remarcan desde Moncloa, que no tiene actitud negociadora.

Por tanto, en las horas que restan van a continuar explorando la vía de Junts. No hay plan B, dicen desde el Gobierno, que lo fía todo al plan A: seguir negociando hasta el último minuto.

A preguntas de los periodistas, el ministro de Economía ha remarcado en su primera intervención tras el Consejo de Ministros que el compromiso del Gobierno es seguir con ese marco jurídico que dé confianza y seguridad a las empresas. "La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es donde siempre nos van a encontrar", ha agregado.