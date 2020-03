Gobierno garantiza presencia de Iglesias en comisión de CNI con decreto COVID

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto de medidas económicas y sociales para hacer frente al impacto de la pandemia de coronavirus, que incluye una disposición final para garantizar la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión que supervisa y regula los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Gobierno ya aprobó un real decreto en febrero que regulaba esa comisión y en el que estableció la composición del organismo presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y en el que participan los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía; el director del gabinete de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia.

Ese decreto disponía que podían ser convocados a las reuniones de la Comisión los "titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente", y el Gobierno confirmó que Iglesias formaría parte de ella.

No obstante, Vox recurrió ante el Tribunal Supremo la inclusión de Iglesias, alegando que el Gobierno cometió una "torpeza esencial" al no haber tenido en cuenta que la ley sobre el CNI, de 2002, que ya regula "manera taxativa" los miembros integrantes de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia y que entre ellos no se contempla la presencia del ministro de Derechos Sociales.

En la disposición final del decreto de medidas urgentes para frenar el impacto negativo del COVID-19, que publica hoy el BOE, se modifica esa ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia, que queda con la siguiente redacción:

«La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria.»

De esta forma, queda garantizada la inclusión del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que supervisa el CNI. EFE