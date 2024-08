El Gobierno foral traslada "tranquilidad" ante la viruela del mono, de la que no hay ningún caso en Navarra

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha trasladado este miércoles "tranquilidad" respecto a la situación de la viruela del mono, incidiendo en que no se ha registrado ningún caso en la Comunidad foral y que solo hay constancia de un caso en toda Europa.

López ha explicado, a preguntas de los periodistas al término de la sesión de Gobierno, que este miércoles se reúne la Comisión de Salud Pública de Navarra y ha destacado que la Comunidad foral tiene "un seguimiento epidemiológico ejemplar, de hecho, con el Covid así se demostró".

La portavoz del Gobierno ha apuntado que desde el departamento de Salud, una vez se concluya la comisión, se dará cuenta de lo abordado, pero ha realizado "un llamamiento a la tranquilidad porque en Navarra no hay ningún caso y sólo hay un caso en Europa". "La forma de transmitir tampoco es una forma por aire, con lo cual, en principio, tranquilidad y confianza. Tenemos un gran servicio de salud pública navarra", ha asegurado.

Por otro lado, respecto a la salmonella vinculada a una marca de fuet que se ha distribuido en varias Comunidades, entre ellas Navarra, también ha pedido "tranquilidad", y aunque ha señalado que no disponía de información concreta y trasladaría este tema al departamento de Salud, "el no tener información es buena noticia, es que no hay alarma social".