El Gobierno espera que la exhumación de Milán de Bosch y Moscardó sea rápida

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha asegurado este martes que el Gobierno espera que la exhumación de los restos de los militares franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo, sea rápida e inmediata, en el marco que se establece administrativamente en la nueva ley de memoria democrática.

A preguntas de los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del I Congreso de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, que se celebra los días 8 y 9 de noviembre, en la Facultad de Letras de Ciudad Real, Martínez ha comentado que las conversaciones con el Ministerio de Defensa para exhumar a estos militares franquistas del Alcázar, que actualmente alberga el Museo del Ejército y por lo tanto depende de este ministerio, avanzan porque la Ley de Memoria Democrática "hay que cumplirla".

Por eso, ha recordado que el Misterio de Defensa ha creado expresamente una comisión para hacer cumplir la ley, que se constituyó el 31 de octubre, a los pocos días de entrar en vigor la ley, y hay un grupo de trabajo trabajando en ello.

En el caso de Milán del Bosch y Moscardó, ha dicho, "es aplicable el artículo 38.3 de la Ley de Memoria Democrática, así que ya está al Ministerio de Defensa trabajando" en ello, ha precisado.

En este sentido, ha comentado que se tienen que abrir los expedientes oportunos, y llevarse a cabo los expedientes desde el punto de vista administrativo.

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, se ha referido a las declaraciones sobre la Ley de Memoria Democrática realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que le da "pena que muestre tanta ignorancia sobre lo que fue el golpe de estado de 1936".

"Que el líder de la oposición tenga tanta ignorancia, me da pena, como me da pena que no se haya leído la Ley de Memoria Democrática, porque si se lee la ley, no dice lo que dice. Y si se la ha leído y dice las cosas que están diciendo, el señor Feijóo está mintiendo".

Además, ha asegurado que "hay que tener mucho respeto a todas las víctimas, a las víctimas en este caso del franquismo, y este caso Núñez Feijó debería tener porque a las víctimas hay que respetarlas".