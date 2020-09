El Gobierno espera que ERC se abra a negociar los PGE: "Cuando los números no salen hay que buscar otras alianzas"

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, ha afirmado este miércoles que la reunión que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tendrá mañana con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es una reunión "esperada" y ha dicho que "ojalá" este partido esté dispuesto a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

"Cuando los números no salen porque algunas formaciones políticas están esperando otro momento, o porque ponen requerimientos imposibles porque eso es lo mismo que decir que no, obligan a buscar otras alianzas", ha dicho Montero en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión de Sánchez con el presidente del PP, Pablo Casado. Montero ha confiado en que el proyecto de Presupuestos reciba los apoyos necesarios pese al 'no' de los 'populares'.

La también ministra de Hacienda ha dicho que los Presupuestos "sin duda serán buenos para Cataluña" y ha añadido que la reunión con ERC es "esperada" y "necesaria para conocer las aspiraciones de ERC, su cronograma y sus plazos". El Gobierno espera "profundizar" con ERC lo que no es posible hablar en "comparecencias públicas".

En cuanto al PNV, con cuyo portavoz, Aitor Esteban, también se reúne Sánchez este jueves, Montero ha señalado que la relación es muy fluida y que suelen alcanzar consensos dentro del respeto a la ideología de cada partido y las competencias de cada Gobierno, así que se ha mostrado convencida de que la reunión será "constructiva". Los representantes del PNV, ha opinado, son un "permanente ejemplo de cómo hacer útil la política".