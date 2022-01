"El Gobierno de España nos ha mentido desde el primer minuto", afirman los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés

El presidente del Comité de Empresa de la planta de Alu Ibérica, antigua Alcoa, José Manuel de la Uz, ha acusado al Gobierno de España con "mentir desde el primer minuto" a los trabajadores con la situación de la empresa.

Tras una reunión con el Ministerio, De la Uz ha explicado que el encuentro ha constatado "la gran estafa de los últimos tres años". "No hay inversiones, nos dicen que hay posibles inversores, no ofertas, y que una vez que nos liquiden pueden hacerse cargo de la plantilla y es por lo que van a luchar", ha indicado.

Una situación que califica de "inadmisible" ya que "nos intentan convencer que lo mejor es que nos echen a todos y a ver si nos contratan luego con un proyecto muy 'guay' en el que ellos van a estar detrás".

"No se puede tolerar, tenemos que estar luchando hasta al final para que está estafa no sea perpetrada y no la culmine el Gobierno de España", ha sentenciado.