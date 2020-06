El Gobierno se enfrenta mañana a la última prórroga del estado de alarma tratando de no perder la mayoría absoluta

El Pleno del Congreso debatirá este miércoles la sexta prórroga del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, que llevará las restricciones hasta las cero horas del próximo 21 de junio, y el Gobierno afronta esta última votación sin riesgo de derrota, pero tratando de superarla con un respaldo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos).

El Ejecutivo decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias contra el Covid-19 y con ésta serán ya seis las ocasiones en las que el Congreso ha avalado la propuesta del Gobierno de ampliar esta situación excepcional, aunque, eso sí, cada vez con menos apoyos.

La primera prórroga, la del 23 de marzo, no tuvo votos en contra, pero a la segunda, el 9 de abril, ya se opusieron Vox y la CUP (54 votos). En la el día 22 de ese mes, el 'bloque del No' llegó a 64 votos al sumarse Junts, y en la siguiente también ERC y Foro Asturias se pasaron al voto en contra, hasta completar 75 diputados. La última vez, el pasado 20 de mayo, ese 'bloque del No' marcó su cota más alta al sumar 162 votos, pues se unieron el PP, que la vez anterior ya había hecho escala en la abstención, y Compromís, que hasta entonces venía apoyando todas las prórrogas.

Pese a incrementarse progresivamente el número de diputados en contra del estado de alarma, el apoyo a las prórrogas no ha bajado de la mayoría absoluta y así quiere rematar el Gobierno de coalición este periodo extraordinario. Hace dos semanas sumó 177 votos a favor, y para este miércoles, además de los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos, ya tiene comprometido el respaldo de Ciudadanos, el PNV, Más País y el PRC, y espera que también repitan en el sí Coalición Canaria y Teruel Existe, hasta llegar justo a la mayoría absoluta (176 votos).

LOS DEL 'NO'

Ya han anunciado voto en contra el PP y sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, además de Vox y los independentistas catalanes de Junts y la CUP, y todo apunta a que repetirá Compromís. En total suman 154 diputados.

Esquerra, que en las dos últimas prórrogas había votado en contra, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abstenerse, la misma posición en la que se prevé que repitan Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que juntos representan casi veinte votos.

Como viene ocurriendo desde la declaración del estado de alarma, la mayoría de sus señorías votará desde casa para no tener que desplazarse al hemiciclo, pero esta vez habrá una mayor presencia de diputados en los escaños. Según la propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la idea es que pueda acudir al salón de Plenos el 25% de cada formación, en lugar de esa cuota del 10% que se venía manteniendo desde marzo.