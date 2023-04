El Gobierno elude responder a cómo le afecta la crisis Podemos-Sumar: "No comentamos el ambiente"

Piensa en uno de esos eventos familiares o de trabajo, un encuentro de amigos en los que hay personas enfrentadas y en los que se masca la tensión. Mientras, el resto de asistentes intentan disimular, quitar hierro y sacar conversación para romper ese silencio tan frío.

Pues visto lo visto estos días pasados, la verdad, es que el Consejo de Ministros, ahora mismo, debe ser parecido a esas reuniones tras la presentación de Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz al margen de Podemos.

La Moncloa no cree que el pulso entre Yolanda Díaz y Podemos embarre la agenda: "Cada vez más solas" Félix Bolaños y María Jesús Montero trabajan para intermediar con Ione Belarra - Irene Montero mientras la órbita socialista las describe a COPE "disgustadas y hasta correosas" Redacción DigitalMadrid 04 abr 2023 - 00:30

La Moncloa ha intentado ponerse de perfil, aunque la disparada tensión entre Yolanda Díaz y Podemos amenaza con contaminarlo todo. El propósito es evitar que el ruido se apodere del Consejo de Ministros, por eso su portavoz, Isabel Rodríguez, ha buscado centrar el foco sobre la acción gubernamental y afirma que "no comento el ambiente sino las decisiones del Consejo de Ministros y de Ministras".

La crisis abierta en el espacio a la izquierda del PSOE hace pensar que la tormenta solo va a ir in crescendo en un gabinete de tres patas. Pedro Sánchez ha delegado en su núcleo duro la relación con Ione Belarra e Irene Montero más alejadas que nunca de Díaz que ha perdido definitivamente la condición de interlocutora en nombre del conjunto de la órbita morada.

El Consejo de Ministros representa, por cierto, el único foro donde realmente se ven todos los miembros juntos, "aunque nunca revueltos" apuntan socialistas en lo más parecido a un consuelo.

La mejor defensa...

Isabel Rodríguez ha evitado responder a las cinco preguntas que le han hecho los periodistas sobre el ambiente que genera en el Consejo de Ministros la 'guerra' entre la formación morada y la plataforma de Díaz, y tampoco ha querido pronunciarse sobre si, como ha dicho Belarra, el PSOE no quiere a un socio incómodo como Podemos.

Tras escudarse en que no suele emitir consideraciones al respecto de las formaciones políticas y en que no comenta desde la mesa de las ruedas de prensa el "ambiente" del Consejo de Ministros, sino que explica sus decisiones, Isabel Rodríguez ha pasado a atacar al PP.

Así, al ser preguntada sobre si esta pelea de los morados generaría o no un rédito para la oposición, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la oposición "no encuentra mucho rédito en esta cuestión" y ha alegado que si fuera de otra manera no se entendería el "estado de nerviosismo que muestran cuando de lo bueno encuentran una mala noticia".

"¡Qué le pasa a Feijóo para que todo lo bueno sea malo para ellos!", ha exclamado después de asegurar que hoy es un día importante para el Gobierno por los "datos históricos" que se han conocido ya que considera que "nunca había crecido tanto el empleo en un mes de marzo".

También ha cargado contra Feijóo acusándole de criticar los trabajos de la AIREF cuando ésta, asegura Rodríguez, ha dicho que "no existe ninguna cuestión en torno a las estadísticas de desempleo".

Isabel Rodríguez se refería de esta manera a las críticas que ha realizado hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras conocer las cifras de paro del mes de marzo --donde se ha reducido este en casi 50.000 personas-- ha afirmado que hay una doble contabilidad y citando a la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), ha señalado que hay entre medio millón y un millón más de desempleados de lo que refleja la estadística oficial.

